Минимальная стоимость билета на матч Россия - Бельгия составит 600 рублей

Стоимость билетов на матч между сборными России и Бельгии в рамках отборочного турнира Евро-2020 составляет от 600 до 3500 рублей.
Сборная России проведет матч с командой Бельгии 16 ноября (начало - 20:00 мск). В первом матче российские футболисты на выезде уступили бельгийцам со счетом 0:3.
10 октября россияне встретятся с шотландцами на стадионе «Лужники» в Москве.
Есть достойные арены! Можно было и в Питере провести, тем более собрали бы больше зрителей!
Есть достойные арены! Можно было и в Питере провести, тем более собрали бы больше зрителей!