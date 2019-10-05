Минимальная стоимость билета на матч Россия - Бельгия составит 600 рублей

сегодня, 09:05

Стоимость билетов на матч между сборными России и Бельгии в рамках отборочного турнира Евро-2020 составляет от 600 до 3500 рублей.

Сборная России проведет матч с командой Бельгии 16 ноября (начало - 20:00 мск). В первом матче российские футболисты на выезде уступили бельгийцам со счетом 0:3.

10 октября россияне встретятся с шотландцами на стадионе «Лужники» в Москве.