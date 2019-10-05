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Минимальная стоимость билета на матч Россия - Бельгия составит 600 рублей

сегодня, 09:05
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб БельгияБельгия16.11.2019 в 20:00 Не начался

Стоимость билетов на матч между сборными России и Бельгии в рамках отборочного турнира Евро-2020 составляет от 600 до 3500 рублей.

Сборная России проведет матч с командой Бельгии 16 ноября (начало - 20:00 мск). В первом матче российские футболисты на выезде уступили бельгийцам со счетом 0:3.

10 октября россияне встретятся с шотландцами на стадионе «Лужники» в Москве.

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Все комментарии
Nikola45
Nikola45
   43 / 1022
сегодня в 10:51
Почему в Луже я не понимаю!
Есть достойные арены! Можно было и в Питере провести, тем более собрали бы больше зрителей!
Шуnя771
Шуnя771
   1 / 1022
сегодня в 10:28
600 это в каком секторе? В парке перед стадионом?)
drug01
drug01
   127 / 1022
сегодня в 09:55
Нормальная цена все на фктюол
cska plus
cska plus
   26 / 1022
сегодня в 09:16
Доступная цена.
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