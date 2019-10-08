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Мусаев: «Думаю, сегодня к Бергу ни у кого нет вопросов»

вчера, 23:40

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поддержал нападающего Маркуса Берга, который подвергался критике в текущем сезоне.

У всех негативное мнение о Берге из-за комментариев одного эксперта. Который должен давать оценку, исходя из фактов и анализа происходящего, а не личных пристрастий. Вот нравится ему футболист Игнатьев — и рассказывает на каждом шагу, что тот хороший, а Ари плохой.

Мы осознавали риски, связанные с приобретением шведа. Возраст, два года в Эмиратах... Но из-за финансового фэйр-плей не могли потратить много денег на приобретение форварда. А Берг — свободный агент. Плюс опытный футболист высокого уровня, бомбардир, понимает нашу игру. В матче со «Спартаком» было видно, как он завязывает комбинации с Ари, цепляется за все мячи, помогает обороне. Гол забил, до этого два — ЦСКА. У него в каждом матче моменты. Что говорит о правильной работе на поле, умении открыться. Думаю, сегодня к Бергу ни у кого нет вопросов.

Обратимся к цифрам. За «Краснодар» он забил три мяча, сыграв во всех турнирах 508 минут. То есть, на гол затрачивает 169 минут. По этому показателю в РПЛ его опережают лишь Шомуродов и Соболев. У Маркуса 47% ударов в створ — это шестой результат в РПЛ на сегодня. В среднем в штрафной за матч делает 6,56 касаний.

Это лучший показатель в лиге! На втором месте Дзюба — 6,27. А среди лидеров в гонке бомбардиров лучше Берга в верховую борьбу вступают только Соболев, Дзюба и Деспотович. При этом Берг ниже каждого из них сантиметров на десять!

В конце августа бывший игрок «Краснодара» Владимир Быстров сравнил Берга с деревом.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
   29 / 987
сегодня в 00:29
"Думаю, сегодня к Бергу ни у кого нет вопросов." А вот лично у меня есть. Моменты губит нещадно, ( техникой он никогда и не блистал, тут без вопросов, но ведь убойные и важные моменты губит, когда кажется, что забить проще чем не забить.) В отличчи от того же Дзюбы цепляется плохо, сыграть на партнеров проблема, но конечно с учетом финансового фэйр-плей, то бесплатность стояла во главе угла, а вдруг условно, как Фарфан. Как всегда субъективное мнение, если господин Мусаев читает комментарии на данном сайте (а вдруг), то готов быть единственным, у кого по Бергу вопросы.
Вячеслав Беляков
Вячеслав Беляков
   437 / 987
сегодня в 00:24
А не нужно в штрафной 6, 56 касаний. И с Дзюбой не сравнить, тот на команду играет в последнее время очень полезно. А Берг.. Когда был неплохим форвардом, но сейчас этот игрок да же не уровня середняка РПЛ.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил dino-hsv
   7 / 987
сегодня в 00:12
Счет на табло
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 987
сегодня в 00:06
Респект тренеру, вступился с аргументами за своего. Но не стоит распинаться перед толпой, сожрут, пускай Берг и дальше пр носит пользу голами а не статой, тем более по 500 минутам стату не смотрят
dino-hsv
dino-hsv
   72 / 987
вчера в 23:56
полно. например, как он залажал идеальный выход 1 на 1 в игре со спартаком?
Объективное мнение
Объективное мнение
   271 / 987
вчера в 23:52
Средний форвард без паса и дриблинга еще и с плохой реализацией
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