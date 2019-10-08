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Д. Билялетдинов: «Работа в „Спартаке“ - не для слабонервных»

сегодня, 20:49

Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов прокомментировал слухи о том, что московский клуб в ближайшее время возглавит немецкий специалист Доменико Тедеско.

Чем быстрее тренер приступит к работе, тем лучше. Эта пауза должна пойти на благо. Но то, как ребята видят эту ситуацию, должно быть видно внутри команды. Может быть, Томас Цорн должен разговаривать с футболистами.

Тедеско может отказаться от работы в «Спартаке»? Это большой пресс на тренера со стороны общественности, журналистов, болельщиков. Работа в «Спартаке» — не для слабонервных. Причем команда укомплектована неплохо, поэтому непонятно, почему такие результаты.

Что касается Тедеско, который улетел, может быть, он вещи собирает. Тут надо понять, дадут ли еще время Кузнецову. Он знает сложившуюся ситуацию больше. Было бы неплохо увидеть нового человека. Но если вдруг «Спартак» не договорился с Тедеско, то Кузнецов — нормальный вариант.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
   127 / 995
сегодня в 21:21
Работа в спартаке для физруков. Уважающий себя тренер не пойдет туда позориться.
Eddja
Eddja
   206 / 995
сегодня в 20:52
Сечас работа в спартаке находится только для непрофессионалов.
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