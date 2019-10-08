Мурад Мусаев: «В Лиге Европы для нас еще всё поправимо»

Старший тренер «Краснодара» прокомментировал неудачный старт команды в Лиге Европы.

Мы не делим турниры на важные и второстепенные, хотим побеждать везде. Но этого сложно добиться при плотном графике с ограниченной обоймой игроков, из-за травм постоянно кого-то теряем. В первых сентябрьских матчах чемпионата выглядели уверенно, наколотили четыре и «Уралу», и «Крыльям». Что, возможно, повлияло не в лучшую сторону на настрой ребят перед встречей с «Базелем». Хотя моментов создали не меньше, чем швейцарцы. Но они забили все, что могли, а мы — ни разу! В ближайших матчах с «Трабзонспором» постараемся реабилитироваться. Верим, в Лиге Европы для нас еще всё поправимо.