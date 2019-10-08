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Мурад Мусаев: «В Лиге Европы для нас еще всё поправимо»

сегодня, 22:19

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал неудачный старт команды в Лиге Европы.

Мы не делим турниры на важные и второстепенные, хотим побеждать везде. Но этого сложно добиться при плотном графике с ограниченной обоймой игроков, из-за травм постоянно кого-то теряем. В первых сентябрьских матчах чемпионата выглядели уверенно, наколотили четыре и «Уралу», и «Крыльям». Что, возможно, повлияло не в лучшую сторону на настрой ребят перед встречей с «Базелем». Хотя моментов создали не меньше, чем швейцарцы. Но они забили все, что могли, а мы — ни разу! В ближайших матчах с «Трабзонспором» постараемся реабилитироваться. Верим, в Лиге Европы для нас еще всё поправимо.

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Все комментарии
VIPded
VIPded
   57 / 988
сегодня в 22:52
Удачи нашим в еврокубках! Блин, очки в ТК край как нужны России!!!
minai
minai
   592 / 988
сегодня в 22:47
Пожалуй, я готов поверить, если дома наколотите Базелю 5 и не пропустите.
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