Колосков: «1:7 от „Бенфики“ - это разве не позор?»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал поражение «Зенита» от «Бенфики» в рамках группового раунда Юношеской Лиги УЕФА .

Я тут был поражен: молодежная команда «Зенита» проиграла в Юношеской лиге УЕФА «Бенфике» со счетом 1:7. Разве это не позор? Как же работает академия? Там какие-то голландцы, испанцы, кого там только нет – и 1:7. Вот где надо бить тревогу! Я, когда прочитал результат, за голову схватился. Сколько вкладывают в Академию «Зенита», а никого не могут воспитать для клуба.