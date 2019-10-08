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Колосков: «1:7 от „Бенфики“ - это разве не позор?»

сегодня, 22:11
Зенит (до 19)Логотип футбольный клуб Зенит (до 19)1 : 7Логотип футбольный клуб Бенфика (до 19) (Лиссабон)Бенфика (до 19)Матч завершен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал поражение «Зенита» от «Бенфики» в рамках группового раунда Юношеской Лиги УЕФА.

Я тут был поражен: молодежная команда «Зенита» проиграла в Юношеской лиге УЕФА «Бенфике» со счетом 1:7. Разве это не позор? Как же работает академия? Там какие-то голландцы, испанцы, кого там только нет – и 1:7. Вот где надо бить тревогу! Я, когда прочитал результат, за голову схватился. Сколько вкладывают в Академию «Зенита», а никого не могут воспитать для клуба.

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Все комментарии
nikot
nikot
   105 / 988
сегодня в 22:49
Зачем им академия,им надо здесь и сейчас!Проще у кого то купить(отнять)!
Гавроша
Гавроша
   35 / 988
сегодня в 22:35
Это молодежка, а как его любимый спартак ливеру 7:0 влетел, тут он за голову не хватался. Это наверное почет!
Гавроша
Гавроша
   35 / 988
сегодня в 22:33
А колосков точно почетный призидент? Может позорный президент?
EAGinLE
EAGinLE
   33 / 988
сегодня в 22:33
Молодёжка Зениту разве нужна ?
Она мешает "распилы" делать .
BDA8181
BDA8181
сегодня в 22:29
Сколько был Колосков у власти , и что он направил ?! До сих пор оправляемся от его власти
dino-hsv
dino-hsv
   75 / 988
сегодня в 22:13
ощущение, будто этот колосков только вчера с российским футболом ознакомился. хотя, возможно, так и есть...
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