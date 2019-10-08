ГлавнаяНовости

Мурад Мусаев: «Официальных запросов из „Боруссии“ по Шапи не поступало»

сегодня, 22:30

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал слухи о том, что нападающий Магомед-Шапи Сулейманов входит в сферу интересов дортмундской «Боруссии».

Сразу предупреждаем молодых футболистов: «Сейчас для вашего развития в „Краснодаре“ делают все. Когда придет факс условно из Дортмунда, вы не можете нам сказать, мол, я с детства за „Боруссию“, отпустите. Мы растим вас, чтобы с нами были надолго, став со временем олицетворением ФК „Краснодар“. Мы не группа на разогреве, которая будет готовить игроков для кого-то».

Что касается Шапи, то по нему официальных запросов из Дортмунда в клуб не поступало.

Ранее Сулейманов заявил, что мечтает играть за «Барселону».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Мурад Мусаев: «В Лиге Европы для нас еще всё поправимо»
Сегодня, 22:19 Комментарии2
Колосков: «1:7 от „Бенфики“ - это разве не позор?»
Сегодня, 22:11 Комментарии6
Колосков: «Карпин - находка для „Ростова“. Ему не нужно идти в „Спартак“»
Сегодня, 21:03 Комментарии13
Д. Билялетдинов: «Работа в „Спартаке“ - не для слабонервных»
Сегодня, 20:49 Комментарии3
Колосков: «„Динамо“ провалило селекционную работу. Играть там некому»
Сегодня, 20:38 Комментарии6
Колосков: «Смена тренеров в „Спартаке“? Ни в одном клубе мира нет такого»
Сегодня, 20:29 Комментарии39
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100