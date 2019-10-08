Мурад Мусаев: «Официальных запросов из „Боруссии“ по Шапи не поступало»

Старший тренер «Краснодара» прокомментировал слухи о том, что нападающий входит в сферу интересов дортмундской «Боруссии».

Сразу предупреждаем молодых футболистов: «Сейчас для вашего развития в „Краснодаре“ делают все. Когда придет факс условно из Дортмунда, вы не можете нам сказать, мол, я с детства за „Боруссию“, отпустите. Мы растим вас, чтобы с нами были надолго, став со временем олицетворением ФК „Краснодар“. Мы не группа на разогреве, которая будет готовить игроков для кого-то».

Что касается Шапи, то по нему официальных запросов из Дортмунда в клуб не поступало.