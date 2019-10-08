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Колосков: «Карпин - находка для „Ростова“. Ему не нужно идти в „Спартак“»

сегодня, 21:03

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков похвалил главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

Я рад за Карпина. И, когда говорят о том, что Карпина надо в «Спартак», я категорически против. Так мы потеряем «Ростов». Шикарная команда, задает тон в РПЛ. Зачем сейчас куда-то дергать? Карпин – находка для «Ростова». Но надо предметно тренерским вопросом заниматься. А не так: угадаем-не угадаем. В каждом клубе должна быть четкая селекционная работа не только по игрокам, но и по тренерам. По крайней мере, пять-шесть кандидатов, с которыми надо работать, за которыми надо следить, с которыми надо разговаривать. А так тренера убрали, а кого вместо него поставить, не знают.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответил Ice van Reed
   95 / 995
сегодня в 21:27
Это точно.
EAGinLE
EAGinLE
   33 / 995
сегодня в 21:20
Удачи Карпину в Ростове .
Vadik
Vadik
   408 / 995
сегодня в 21:17
Согласен полностью!!!!
красавчик серж
красавчик серж
   241 / 995
сегодня в 21:15
Советская номенклатура.
Говорить очевидные вещи.
Ice van Reed
Ice van Reed
   149 / 995
сегодня в 21:13
А он и не собирается!!!))
волгодон 2
волгодон 2
   44 / 995
сегодня в 21:07
И наоборот.
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