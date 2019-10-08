Колосков: «Карпин - находка для „Ростова“. Ему не нужно идти в „Спартак“»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков похвалил главного тренера «Ростова» .

Я рад за Карпина. И, когда говорят о том, что Карпина надо в «Спартак», я категорически против. Так мы потеряем «Ростов». Шикарная команда, задает тон в РПЛ . Зачем сейчас куда-то дергать? Карпин – находка для «Ростова». Но надо предметно тренерским вопросом заниматься. А не так: угадаем-не угадаем. В каждом клубе должна быть четкая селекционная работа не только по игрокам, но и по тренерам. По крайней мере, пять-шесть кандидатов, с которыми надо работать, за которыми надо следить, с которыми надо разговаривать. А так тренера убрали, а кого вместо него поставить, не знают.