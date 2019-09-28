Головин: «Мои голы не важны, нужно вернуть „Монако“ на вершину»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин поделился мнением о своей игре в матче 7-го тура французской Лиги 1 с «Ниццей» (3:1). Хавбек стал автором дубля в этой встрече, а также сделал результативную передачу.
Я не придаю значения своим голам, это не сильно важно. Мы должны вернуть „Монако“ на вершину. Я чувствую себя комфортно в центре поля и могу навязывать свою игру, помогать партнёрам по команде.
Наверное, если бы я был выходцем из Европы, переход дался бы мне проще. Я ни с кем не советовался, когда делал выбор. Многие люди включая Слуцкого, Черчесова, Ганчаренко делились со мной своими советами. У всех них было разное мнение.
Также недавно об игре российского футболиста высказался главный тренер «Ниццы» Виейра.
Удачных игр Саше.
Удачных игр Саше.