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Головин: «Мои голы не важны, нужно вернуть „Монако“ на вершину»

сегодня, 13:08

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин поделился мнением о своей игре в матче 7-го тура французской Лиги 1 с «Ниццей» (3:1). Хавбек стал автором дубля в этой встрече, а также сделал результативную передачу.

Я не придаю значения своим голам, это не сильно важно. Мы должны вернуть „Монако“ на вершину. Я чувствую себя комфортно в центре поля и могу навязывать свою игру, помогать партнёрам по команде.

Наверное, если бы я был выходцем из Европы, переход дался бы мне проще. Я ни с кем не советовался, когда делал выбор. Многие люди включая Слуцкого, Черчесова, Ганчаренко делились со мной своими советами. У всех них было разное мнение.

 Также недавно об игре российского футболиста высказался главный тренер «Ниццы» Виейра.

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12 декабря 2018
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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
   187 / 843
сегодня в 14:37
Без голов не войдете на вершину
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   32 / 843
сегодня в 14:23
Не вижу комментарии клоуна 25%. который в прошлом голу гнобил Сашу, а он, по мнению болельщиков Монако , стал любимцем по прозвищу " Русский футбольный Царь "
Удачных игр Саше.
andrefino13
andrefino13
   402 / 843
сегодня в 13:54
    Зейский
    Зейский
       145 / 843
    сегодня в 13:53
    Это тоже самое, что вернуть свиней в 90-е.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       23 / 843
    сегодня в 13:44
      Kresi frok
      Kresi frok
         378 / 843
      сегодня в 13:34
        Союзник противников
        Союзник противников
           27 / 843
        сегодня в 13:33
        Без голов и не вернётесь на вершину.Поэтому забивай.
        drug01
        drug01
           136 / 843
        сегодня в 13:32
        Скромно по ЦСКАвски!!!
        А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
        А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
           54 / 843
        сегодня в 13:31
        А вернешь на ДНО
        ДСА
        ДСА
           131 / 843
        сегодня в 13:29
        Нужно менять клуб или бороться за выживание.
        Footbolista
        Footbolista
           5 / 843
        сегодня в 13:18
        Саша, ты столько не забьешь)...
        VIPded
        VIPded
           60 / 843
        сегодня в 13:15
        Удачи Сане с Монако!!!
        IKER-RAUL
        IKER-RAUL
           226 / 843
        сегодня в 13:15
        голы тоже важны для твоей уверенности , да и для команды тоже. а так правильные слова, правильный настрой. удачи Саше и главное не опускаться ниже своего уровня!
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