Головин: «Мои голы не важны, нужно вернуть „Монако“ на вершину»

Российский полузащитник «Монако» поделился мнением о своей игре в матче 7-го тура французской Лиги 1 с «Ниццей» (3:1). Хавбек стал автором дубля в этой встрече, а также сделал результативную передачу.

Я не придаю значения своим голам, это не сильно важно. Мы должны вернуть „Монако“ на вершину. Я чувствую себя комфортно в центре поля и могу навязывать свою игру, помогать партнёрам по команде.

Наверное, если бы я был выходцем из Европы, переход дался бы мне проще. Я ни с кем не советовался, когда делал выбор. Многие люди включая Слуцкого, Черчесова, Ганчаренко делились со мной своими советами. У всех них было разное мнение.