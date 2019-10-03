Отец Черышева объяснил, почему Денис отыграл всего 15 минут с «Аяксом»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» , отец полузащитника «Валенсии» , дал оценку матчу 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Валенсией» и «Аяксом».

Мне очень понравился «Аякс» со своим прессингом, голландцы практически ничего не дали создать «Валенсии» у своих ворот. Хотя был незабитый пенальти Парехо и удар в штангу Родриго. Когда ты не используешь моменты, то за это наказывает соперник, так и получилось. «Аякс» реализовал почти все свои моменты.

Почему всего 15 минут отыграл Денис? Идет ротация состава, они уже на протяжении долгого времени играют почти одним составом, сейчас дали поиграть другим. Три матча на неделю выходит у «Валенсии». Это нормальная практика, Гуэдеш не играл несколько игр, и ему с «Аяксом» дали игровое время — он отыграл полностью матч. В следующем матче, скорее всего, снова будет изменен состав. В «Валенсии» очень хорошие футболисты подобрались, поэтом каждому дают шанс. «Валенсия» обыграла «Челси», я думаю, это дорогого стоит, настрой хороший. В Лиге чемпионов у «Валенсии» все еще впереди. Команда только набирает обороты, посмотрим, что будет дальше.