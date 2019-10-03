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Отец Черышева объяснил, почему Денис отыграл всего 15 минут с «Аяксом»

вчера, 15:23
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия0 : 3Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, дал оценку матчу 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Валенсией» и «Аяксом».

Мне очень понравился «Аякс» со своим прессингом, голландцы практически ничего не дали создать «Валенсии» у своих ворот. Хотя был незабитый пенальти Парехо и удар в штангу Родриго. Когда ты не используешь моменты, то за это наказывает соперник, так и получилось. «Аякс» реализовал почти все свои моменты.

Почему всего 15 минут отыграл Денис? Идет ротация состава, они уже на протяжении долгого времени играют почти одним составом, сейчас дали поиграть другим. Три матча на неделю выходит у «Валенсии». Это нормальная практика, Гуэдеш не играл несколько игр, и ему с «Аяксом» дали игровое время — он отыграл полностью матч. В следующем матче, скорее всего, снова будет изменен состав. В «Валенсии» очень хорошие футболисты подобрались, поэтом каждому дают шанс. «Валенсия» обыграла «Челси», я думаю, это дорогого стоит, настрой хороший. В Лиге чемпионов у «Валенсии» все еще впереди. Команда только набирает обороты, посмотрим, что будет дальше.

 Также игру прокомментировал наставник «Валенсии» Альберт Селадес.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   154 / 991
вчера в 17:10
Почти не участвовал в позоре
Tostao
Tostao
   62 / 991
вчера в 16:52
"Три матча на неделю выходит у «Валенсии». Это нормальная практика".
Что там говорил по этому поводу тренер Локо?
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   185 / 991
вчера в 16:11
Да он каждую игру минут по 15 играет, какая ротация? Не говоря уже о том что он 90% сезона отдыхает в лазарете.
loko7
loko7
   495 / 991
вчера в 16:07
Скорей всего Денису надо привыкать к лавочке.
cska plus
cska plus
   14 / 991
вчера в 15:32
Всё, что папа рассказал никак не связано с тем почему Денис сыграл всего 15 минут, причина в другом и вообщ зачем экспериментировать в играх ЛЧ.
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