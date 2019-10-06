Комличенко: «Получилось принести победу „Младе“, с позитивом еду в сборную»

Российский нападающий «Млада Болеслава» прокомментировал победу своей команды в матче 12-го тура чемпионата Чехии над «Викторией Пльзень».

Конечно, серьёзно готовились к этой игре. Всё-таки «Виктория» один из лидеров чемпионата и вообще чешского футбола, команда с опытом выступлений в Лиге чемпионов. Матчи с такими соперниками — отличная возможность проверить и показать себя. Думаю, мы эту проверку прошли. Одержали победу, проигрывая по ходу встречи 0:1. Ещё в первом тайме мне удалось забить, но тот гол был отменён из-за оффсайда. Тем не менее практически сразу после перерыва мы всё-таки сравняли счёт, а уже в компенсированное время заработали пенальти. Решил пробить сам. Был важный момент, нужно было взять ответственность на себя. Получилось забить и принести победу «Младе». Теперь с позитивными эмоциями еду в сборную России. Настроен на серьёзную работу, чтобы быть максимально полезным команде.