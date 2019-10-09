Марсело вернулся в общую группу «Реала»

Защитник «Реала» Марсело восстановился после травмы.
Сегодня футболист принял участие в тренировке команды в общей группе. Таким образом, бразилец сможет принять участие в следующем матче «Реала» против «Мальорки».
Защитник «Реала» Марсело восстановился после травмы.
Сегодня футболист принял участие в тренировке команды в общей группе. Таким образом, бразилец сможет принять участие в следующем матче «Реала» против «Мальорки».
Но Карвахаль и Одриосола на флангах тоже неплохо было!!!
Удачи Реалу, в любом случае!!!
Но Карвахаль и Одриосола на флангах тоже неплохо было!!!
Удачи Реалу, в любом случае!!!