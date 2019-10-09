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Марсело вернулся в общую группу «Реала»

09 октября 2019, 19:56

Защитник «Реала» Марсело восстановился после травмы.

Сегодня футболист принял участие в тренировке команды в общей группе. Таким образом, бразилец сможет принять участие в следующем матче «Реала» против «Мальорки».

Марсело вернулся в общую группу «Реала»

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   2 / 797
10 октября в 08:03
Вот это хорошая новость!
Ми Ша
Ми Ша ответил 95-shishani-95
   214 / 797
10 октября в 07:25
Интересно, дадут ли дискву Пуке, за намеренно полученную жёлтую карточку???
Лучше без дисквалификации, тогда есть шанс посмотреть на предсмертные, аллергические судороги Пуке после поражения в Класико на Камп Ноу...)).
95-shishani-95
95-shishani-95
   231 / 797
10 октября в 00:28
Интересно, дадут ли дискву Пуке, за намеренно полученную жёлтую карточку???
95-shishani-95
95-shishani-95
   231 / 797
10 октября в 00:21
Хорошо, что Марсело восстановился!
Но Карвахаль и Одриосола на флангах тоже неплохо было!!!
Удачи Реалу, в любом случае!!!
RUPRICHT
RUPRICHT
   608 / 797
09 октября в 22:28
ЭТО ПРИЯТНО СЛЫШАТЬ ！БУДЕТ ПОЛЬЗА КЛУБУ！
Alprish
Alprish
   113 / 797
09 октября в 19:58
Здоровья Марсело!
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