Гогуа тренировался в общей группе ЦСКА

Футболисты ЦСКА провели тренировку накануне матча против «Эспаньола» в Лиге Европы.
Отметим, что в занятии принимал участие защитник команды Седрик Гогуа, который недавно восстановился после травмы.
Футболисты ЦСКА провели тренировку накануне матча против «Эспаньола» в Лиге Европы.
Отметим, что в занятии принимал участие защитник команды Седрик Гогуа, который недавно восстановился после травмы.
Через тур сможет сыграть.
Ганчаренко вроде сказал что с Ростовом без него пока будем
Через тур сможет сыграть.
Ганчаренко вроде сказал что с Ростовом без него пока будем