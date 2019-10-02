ГлавнаяНовости

Гогуа тренировался в общей группе ЦСКА

02 октября 2019, 23:15
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)ЭспаньолМатч завершен

Футболисты ЦСКА провели тренировку накануне матча против «Эспаньола» в Лиге Европы.

Отметим, что в занятии принимал участие защитник команды Седрик Гогуа, который недавно восстановился после травмы.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Мамаев сыграл за «Ростов» в двусторонке и забил гол
Вчера, 20:25 Комментарии4
Футболисты сборной России провели разминку в отеле перед матчем с Кипром
Вчера, 13:00 ФотоКомментарии7
Сборная России тренируется без Фернандеса и Баринова
12 октября Комментарии2
Кокорин тренировался на базе «Зенита» в общей группе
11 октября Комментарии21
Щенников вернулся в общую группу ЦСКА, Магнуссон тренируется индивидуально
11 октября Комментарии14
Еременко вернулся в общую группу «Ростова»
11 октября Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska plus
cska plus
   2 / 797
03 октября в 05:03
Это есть хорошо, негр может помочь.
С детства за свиней
С детства за свиней ответил jobss
   628 / 797
03 октября в 01:18
аватар можно всем, Вы загрузите его, после этого он пройдет модерацию, сейчас Вас нет на проверке
Есть на проверке, минуту назад загрузил.
jobss
jobss ответил С детства за свиней
   452 / 797
03 октября в 01:16
Почему мне аватар нельзя?
аватар можно всем, Вы загрузите его, после этого он пройдет модерацию, сейчас Вас нет на проверке
С детства за свиней
С детства за свиней
   628 / 797
03 октября в 01:10
Почему мне аватар нельзя?
Великолепный
Великолепный
   97 / 797
03 октября в 00:15
Отлично
Через тур сможет сыграть.
Ганчаренко вроде сказал что с Ростовом без него пока будем
Balbes77773
Balbes77773
02 октября в 23:31
Давай,загорелый абхаз!!!Возвращайся!Ты уже-молодец!))
CSKA2012
CSKA2012
   358 / 797
02 октября в 23:28
Оптимальный состав для удержания первого места и выхода в плей офф )) , а кубок России почему бы и нет ?))
SHMEL
SHMEL
   129 / 797
02 октября в 23:18
Ох не стал бы я спешить с его возвращением на поле,уж лучше наверняка долечиться,чтобы без последствий.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100