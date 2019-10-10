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Кафу заподозрили в связях с преступной группировкой

10 октября 2019, 19:33

Полиция начала расследование, касающееся предполагаемых связей двукратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Кафу с крупнейшей преступной группировкой страны PCC.

Власти открыли дело после того, как установили, что бухгалтер PCC получил от Кафу денежные переводы, которые связаны с продажей зданий и земли в штате Сан-Паулу. Сам бывший футболист опроверг информацию о взаимодействии с преступной группировкой.   

Напомним, что в сентябре умер 29-летний сын Кафу.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 797
11 октября в 07:17
Дыма без огня не бывает!!!
112910415
112910415
   48 / 797
11 октября в 06:50
почему-то это не кажется невозможным
vadexus
vadexus
   350 / 797
11 октября в 06:29
Ужас!
cska plus
cska plus
   2 / 797
10 октября в 22:43
Полиция предполагает.
azures
azures
   126 / 797
10 октября в 22:18
Мафия бессмертна.
Apsny
Apsny
   150 / 797
10 октября в 21:01
Там все возможно.
ст_прапорщик
ст_прапорщик
   329 / 797
10 октября в 20:51
Жульё!!!
ДСА
ДСА
   177 / 797
10 октября в 20:28
Гнилой человек, гнило и сгинет.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   7 / 797
10 октября в 20:18
Это Бразилия, что тут удивляться. Страна, которая, казалось, уже скатилась в ...., но приходит новый президент, леса горят, половина саванны сгорело, президент открыто оскорбляет жену президента Франции, и к этому присоединяются министры, как будто это Реддит, а не международная политика...

Тот момент, когда понимаешь, что у нас еще не так все плохо)))
Дабуламанзи Лумумба
Дабуламанзи Лумумба
   617 / 797
10 октября в 19:49
Мафиози Кафу. фу-фу-фу.
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