Кафу заподозрили в связях с преступной группировкой

10 октября 2019, 19:33

Полиция начала расследование, касающееся предполагаемых связей двукратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Кафу с крупнейшей преступной группировкой страны PCC.

Власти открыли дело после того, как установили, что бухгалтер PCC получил от Кафу денежные переводы, которые связаны с продажей зданий и земли в штате Сан-Паулу. Сам бывший футболист опроверг информацию о взаимодействии с преступной группировкой.

Напомним, что в сентябре умер 29-летний сын Кафу.