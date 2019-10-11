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Комличенко - о голах: «Вы в первый раз меня увидели на поле?»

11 октября 2019, 08:38
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия4 : 0Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияМатч завершен

Нападающий сборной России Николай Комличенко поделился мнением о прошедшем матче с Шотландией, а также рассказал о своём праздновании голов:

Поздравил Артёма Дзюбу с забитыми мячами, а он пожелал мне удачи. Есть ли у меня жест для празднования голов, как у Дзюбы? Да, есть. Если вы не заметили, в Чехии я нормально забиваю. Если вы сегодня первый раз меня увидели, то я понимаю. Я целую кольцо, передавая жене привет. Сейчас у нас родился сын. Жест — будто палец в рот, как делал Франческо Тотти.

Ранее известный тренер Властимил Петржела рассказал, что думает о Комличенко

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Все комментарии
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   177 / 797
11 октября в 13:33
Кто такой этот чсвшник?
112910415
112910415
   48 / 797
11 октября в 10:19
не смотрим Чехию, к сожалению
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   44 / 797
11 октября в 09:15
Ну, в рот - это еще куда ни шло. Смотри, не перепутай. Хотя, пока жив Дзюба, в сборной тебе вряд ли придется играть. На пять минут будешь выходить и все.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   111 / 797
11 октября в 08:55
У Комличенко сложилось забавно-ошибочное мнение что здесь не наплевать как и сколько он забивает во второсортном чешском чемпе.
cska plus
cska plus
   2 / 797
11 октября в 08:42
Молодец парень!
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