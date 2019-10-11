Оздоев: «Главное - набирать очки»

Полузащитник сборной России прокомментировал победу над командой Шотландии в рамках отбора на Евро-2020.

Почему ничего не получалось? Шотландия не слабая команда, но мы контролировали ход игры, атаковали, просто шотландцы плотно сидели в обороне. Во втором тайме они раскрылись, мы забили первый гол, и это дало результат.

Гол в ворота шотландцев, возможно, один из самых красивых в карьере. Мы пытались взламывать их через фланги, но это не очень получалось. Мы не смотрим на результат, у нас свои задачи, которые надо выполнять. Главное - набирать очки.