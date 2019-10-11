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Оздоев: «Главное - набирать очки»

11 октября 2019, 10:07
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия4 : 0Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияМатч завершен

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев прокомментировал победу над командой Шотландии в рамках отбора на Евро-2020.

Почему ничего не получалось? Шотландия не слабая команда, но мы контролировали ход игры, атаковали, просто шотландцы плотно сидели в обороне. Во втором тайме они раскрылись, мы забили первый гол, и это дало результат.

Гол в ворота шотландцев, возможно, один из самых красивых в карьере. Мы пытались взламывать их через фланги, но это не очень получалось. Мы не смотрим на результат, у нас свои задачи, которые надо выполнять. Главное - набирать очки.

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Все комментарии
Abris
Abris
   87 / 797
11 октября в 15:01
А играть не надо?
cska plus
cska plus
   2 / 797
11 октября в 12:49
Мага так и до сих пор не понял, что Шотландия слабый соперник.
Судья Дрэд
Судья Дрэд
   102 / 797
11 октября в 10:34
А мне главное - сделать ставку, но для этого нужно написать какие-то бредовые комментарии
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