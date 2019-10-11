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Гершкович: «Дзюба - настоящий лидер сборной России»

11 октября 2019, 09:45
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия4 : 0Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияМатч завершен

Член исполкома РФС Михаил Гершкович похвалил форварда сборной России Артёма Дзюбу после матча против команды Шотландии в рамках отбора на Евро-2020.

В первом тайме наши раскачивались, а во втором прибавили в скорости и взяли свое. Конечно, большой молодец Дзюба. Он настоящий лидер команды во всех направлениях. Достойная, яркая победа. Такая и должна была случиться.

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Все комментарии
azures
azures
   125 / 797
11 октября в 10:40
В этом только свиньи сомневаются.
КЭТиК
КЭТиК
   100 / 797
11 октября в 10:39
Заслужил.
Судья Дрэд
Судья Дрэд
   102 / 797
11 октября в 10:35
Какая сборная, такой и лидер
iri13
iri13
   55 / 797
11 октября в 09:54
Бывший форвард «Зенита» Андрей Аршавин подвел итог победы сборной России над командой Шотландии (4:0) в матче отборочного цикла Евро-2020.

— Гол Дзюбы был очень важен, после него сборная почувствовала легкость, все пошло как по маслу. В первом тайме нам не хватало резкости, они пошли в атаку, им не нужно было этого делать, стояли бы в обороне и достояли.
— Как сдержать Дзюбу? Пока никак, он как скала, один человек об него ударился, другой отвернулся, а он стоит. Как Гулливер в стране лилипутов, — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».
cska plus
cska plus
   2 / 797
11 октября в 09:53
Врядли Артём добился всего того, что он имеет сегодня будь он в хрющатнике.
cska plus
cska plus
   2 / 797
11 октября в 09:52
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
       69 / 797
    11 октября в 09:51
    Дзюба мотор команды.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       8 / 797
    11 октября в 09:50
    Лидером он был на ЧМ....
    Теперь он - Вождь...
    Colchoneros
    Colchoneros
       91 / 797
    11 октября в 09:45
    Артём босс!
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