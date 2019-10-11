Гершкович: «Дзюба - настоящий лидер сборной России»

Член исполкома РФС Михаил Гершкович похвалил форварда сборной России после матча против команды Шотландии в рамках отбора на Евро-2020.

В первом тайме наши раскачивались, а во втором прибавили в скорости и взяли свое. Конечно, большой молодец Дзюба. Он настоящий лидер команды во всех направлениях. Достойная, яркая победа. Такая и должна была случиться.