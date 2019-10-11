Гершкович: «Дзюба - настоящий лидер сборной России»

Член исполкома РФС Михаил Гершкович похвалил форварда сборной России Артёма Дзюбу после матча против команды Шотландии в рамках отбора на Евро-2020.
В первом тайме наши раскачивались, а во втором прибавили в скорости и взяли свое. Конечно, большой молодец Дзюба. Он настоящий лидер команды во всех направлениях. Достойная, яркая победа. Такая и должна была случиться.
— Гол Дзюбы был очень важен, после него сборная почувствовала легкость, все пошло как по маслу. В первом тайме нам не хватало резкости, они пошли в атаку, им не нужно было этого делать, стояли бы в обороне и достояли.
— Как сдержать Дзюбу? Пока никак, он как скала, один человек об него ударился, другой отвернулся, а он стоит. Как Гулливер в стране лилипутов, — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».
— Гол Дзюбы был очень важен, после него сборная почувствовала легкость, все пошло как по маслу. В первом тайме нам не хватало резкости, они пошли в атаку, им не нужно было этого делать, стояли бы в обороне и достояли.
— Как сдержать Дзюбу? Пока никак, он как скала, один человек об него ударился, другой отвернулся, а он стоит. Как Гулливер в стране лилипутов, — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».
Теперь он - Вождь...
Теперь он - Вождь...