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Мостовой: «Кипр - достаточно сложный и крепкий соперник»

11 октября 2019, 09:24
КипрЛоготип футбольный клуб Кипр0 : 5Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассуждает о предстоящем матче национальной команды против Кипра в рамках отбора на Евро-2020.

Кипр — достаточно сложный и крепкий соперник. Немного жаль, что игра всё же будет иметь турнирное значение. Ведь при ином раскладе в этой встрече можно было бы уже начинать проверять ближайший резерв, посмотреть в деле новых футболистов.

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Все комментарии
Faustello
Faustello ответил Jeck Denielse
   14 / 797
11 октября в 16:10
Да ладно "кошмарить" то..... Есть Бельгия которая нам не по зубам.... Есть любительское Сан Марино .... И есть Шотландия,Казахстан и Кипр которые мы обыграем 9 раз из 10-ти....
Нет! ты что? Кипр это очень сложный соперник, и Сан Марино и ещё стони две команд за первой сотней рейтинга сборных. А те которые во втором полтийнике - вообще для нас непобедимы. В первом полтийнике боги.
Хотя вчера комментаторы назвали нас и бельгийцев топами!
Победим Кипр - Таракана коронуют навечно ))
амурец
амурец
   52 / 797
11 октября в 13:09
главное не расслабляться
cska plus
cska plus
   2 / 797
11 октября в 09:55
С киприотами могут возникнуть проблемы.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 797
11 октября в 09:49
Да ладно "кошмарить" то.....
Есть Бельгия которая нам не по зубам....
Есть любительское Сан Марино ....
И есть Шотландия,Казахстан и Кипр которые мы обыграем 9 раз из 10-ти....
EAGinLE
EAGinLE
   25 / 797
11 октября в 09:47
Удачи сборной России.
STVA 1
STVA 1
   96 / 797
11 октября в 09:30
Они дома хорошо играют..
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