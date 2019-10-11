Мостовой: «Кипр - достаточно сложный и крепкий соперник»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассуждает о предстоящем матче национальной команды против Кипра в рамках отбора на Евро-2020.

Кипр — достаточно сложный и крепкий соперник. Немного жаль, что игра всё же будет иметь турнирное значение. Ведь при ином раскладе в этой встрече можно было бы уже начинать проверять ближайший резерв, посмотреть в деле новых футболистов.