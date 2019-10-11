Мостовой: «Кипр - достаточно сложный и крепкий соперник»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассуждает о предстоящем матче национальной команды против Кипра в рамках отбора на Евро-2020.
Кипр — достаточно сложный и крепкий соперник. Немного жаль, что игра всё же будет иметь турнирное значение. Ведь при ином раскладе в этой встрече можно было бы уже начинать проверять ближайший резерв, посмотреть в деле новых футболистов.
Хотя вчера комментаторы назвали нас и бельгийцев топами!
Победим Кипр - Таракана коронуют навечно ))
Хотя вчера комментаторы назвали нас и бельгийцев топами!
Победим Кипр - Таракана коронуют навечно ))
Есть Бельгия которая нам не по зубам....
Есть любительское Сан Марино ....
И есть Шотландия,Казахстан и Кипр которые мы обыграем 9 раз из 10-ти....
Есть Бельгия которая нам не по зубам....
Есть любительское Сан Марино ....
И есть Шотландия,Казахстан и Кипр которые мы обыграем 9 раз из 10-ти....