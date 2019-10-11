Кудряшов: «Не считаю эту квалификацию простой для нас»

Защитник сборной России поделился впечатлениями после победы над командой Шотландии в рамках отбора на Евро-2020.

Думаю, во втором тайме соперник позволил нам больше, чем в первом. У нас появилось больше свободных зон, которыми мы и воспользовались. Наш тренерский штаб разбирает каждого соперника и доносит нам то, на что следует обратить внимание, поэтому мы знали их слабые и сильные стороны. Пытались надавить на их уязвимые стороны.

Приятно, что в такую погоду нас пришли поддержать столько болельщиков, чувствовалась эта поддержка, хотелось их порадовать. Мы еще не обеспечили себе выход в финальную стадию Евро, не считаю эту квалификацию простой для нас, просто мы детально разбираем каждого соперника, тренерский штаб четко и ясно доносит до нас слабые и сильные стороны оппонентов.

Согласен ли, что эта сборная одна из лучших за последние годы? Не знаю, мое дело выходить и играть, а не сравнивать. У нас свои задачи, надо выиграть у Кипра, чтобы продолжать бороться со сборной Бельгии за первое место в группе.