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Кудряшов: «Не считаю эту квалификацию простой для нас»

11 октября 2019, 08:58
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия4 : 0Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияМатч завершен

Защитник сборной России Федор Кудряшов поделился впечатлениями после победы над командой Шотландии в рамках отбора на Евро-2020.

Думаю, во втором тайме соперник позволил нам больше, чем в первом. У нас появилось больше свободных зон, которыми мы и воспользовались. Наш тренерский штаб разбирает каждого соперника и доносит нам то, на что следует обратить внимание, поэтому мы знали их слабые и сильные стороны. Пытались надавить на их уязвимые стороны.

Приятно, что в такую погоду нас пришли поддержать столько болельщиков, чувствовалась эта поддержка, хотелось их порадовать. Мы еще не обеспечили себе выход в финальную стадию Евро, не считаю эту квалификацию простой для нас, просто мы детально разбираем каждого соперника, тренерский штаб четко и ясно доносит до нас слабые и сильные стороны оппонентов.

Согласен ли, что эта сборная одна из лучших за последние годы? Не знаю, мое дело выходить и играть, а не сравнивать. У нас свои задачи, надо выиграть у Кипра, чтобы продолжать бороться со сборной Бельгии за первое место в группе. 

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Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   222 / 797
11 октября в 17:03
    valt134
    valt134
       140 / 797
    11 октября в 15:11
    На Евро начнут отгребать от нормальных сборных по полной программе. Так пусть хоть сейчас походят с распущенными павлиньими хвостами. Ходить-то и бравурные интервью раздавать не долго осталось.
    beefs
    beefs
       225 / 797
    11 октября в 11:05
    Пока все ОК!!!
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
       57 / 797
    11 октября в 11:04
    Да интересно посмотреть игру с Бельгией да еще за первое место. Но нужна для этого победа на Кипре.
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком
       481 / 797
    11 октября в 10:11
    как этот клоун вообще в сборную попадает?
    cska plus
    cska plus
       2 / 797
    11 октября в 10:01
    Надо забыть шотландцев и готовиться к Кипру.
    зигзаг
    зигзаг
       152 / 797
    11 октября в 09:55
    Подтасованный жребий как обычно, но странно что и из него вышли, а не как обычно
    КЭТиК
    КЭТиК
       100 / 797
    11 октября в 09:33
    Получилось все очень легко.
    Eddja
    Eddja
       53 / 797
    11 октября в 09:07
    Германии и Франции не хватало.
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