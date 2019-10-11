Балахнин: «Кипр - очень колючая команда»

Бывший тренер сборной России рассуждает о предстоящем матче национальной команды против Кипра в рамках отбора на Евро-2020.

Игра против Кипра вызывает гораздо больше опасений, чем матч с Шотландией. Хотя сомнения могут иметь место практически перед любым матчем, игры сборных часто преподносят сюрпризы. Вторая встреча всегда получается тяжелее. Времени на подготовку будет меньше, чем перед встречей с шотландцами, нужно сохранить собранность. Кроме того, Кипр — очень колючая команда, от нее можно ожидать чего угодно.