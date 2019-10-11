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Балахнин: «Кипр - очень колючая команда»

11 октября 2019, 10:03
КипрЛоготип футбольный клуб Кипр0 : 5Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин рассуждает о предстоящем матче национальной команды против Кипра в рамках отбора на Евро-2020.

Игра против Кипра вызывает гораздо больше опасений, чем матч с Шотландией. Хотя сомнения могут иметь место практически перед любым матчем, игры сборных часто преподносят сюрпризы. Вторая встреча всегда получается тяжелее. Времени на подготовку будет меньше, чем перед встречей с шотландцами, нужно сохранить собранность. Кроме того, Кипр — очень колючая команда, от нее можно ожидать чего угодно.

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Все комментарии
vitalik dobroy
vitalik dobroy
   101 / 797
11 октября в 16:24
Скоро увидим, насколько они кактусные для сборной Черчесова!
cska plus
cska plus
   2 / 797
11 октября в 11:23
Если настраиваться на ничью то можно и проиграть.
ekliziast
ekliziast
   282 / 797
11 октября в 11:06
Нам на них садиться не надо , мы их драть будем как сидоровых коз.
Lazurny
Lazurny
   85 / 797
11 октября в 10:36
Кипра бояться, на ЧЕ не играть.
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