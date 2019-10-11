Черчесов: «Мы постепенно встраиваем в игру тех, кто достоин»

Главный тренер сборной России похвалил полузащитника команды после победы над командой Шотландии в рамках отбора на Евро-2020.

Он несколько раз выходил на замену. Как видите, мы постепенно встраиваем в игру тех, кто достоин. Сегодня так случилось, что и Зобнин травмирован, и Баринов был в отличном состоянии.

С листа играть сложно — Оздоеву и Баринову понадобилось время. К концу матча начали чувствовать себя более комфортно, могу сказать, что даже стали излишки себе позволять. Обратим их внимание на это. Могу только поздравить Баринова с дебютом, как и Комличенко. Главное, они помогли достичь результата. Остальное - рабочие моменты.