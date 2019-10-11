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Черчесов: «Мы постепенно встраиваем в игру тех, кто достоин»

11 октября 2019, 08:48
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия4 : 0Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияМатч завершен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов похвалил полузащитника команды Дмитрия Баринова после победы над командой Шотландии в рамках отбора на Евро-2020.

Он несколько раз выходил на замену. Как видите, мы постепенно встраиваем в игру тех, кто достоин. Сегодня так случилось, что и Зобнин травмирован, и Баринов был в отличном состоянии.

С листа играть сложно — Оздоеву и Баринову понадобилось время. К концу матча начали чувствовать себя более комфортно, могу сказать, что даже стали излишки себе позволять. Обратим их внимание на это. Могу только поздравить Баринова с дебютом, как и Комличенко. Главное, они помогли достичь результата. Остальное - рабочие моменты.

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Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   223 / 797
11 октября в 16:52
Комличенко можно было и раньше выпустить,хотя б на 15 минут.
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   423 / 797
11 октября в 16:08
Все правильно Станислав!
andrefino13
andrefino13
   545 / 797
11 октября в 12:41
Молодец Черчесов, дисциплина видимо в сборной железная, и микроклимат здоровый, каждый занимается своим делом и никто никому не мешает.
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответил зигзаг
   357 / 797
11 октября в 11:40
Никак не будут. Главная задача выйти на Евро и посмотреть настоящий футбол ⚽️
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   57 / 797
11 октября в 11:00
Саламыч мудр и правильно поступает. Молодых выпускать надо. Выйти бы досрочно на ЕВРО, а там и молодых по больше обкатать можно было бы.
Ваня лучший
Ваня лучший
   22 / 797
11 октября в 10:27
Насчет Баринова все верно. Парень растет у Семина. Пожалуй по классу он уже повыше Миранчуков будет. Те какие то домашние, не для сборной.
marvel777
marvel777 ответил зигзаг
11 октября в 10:12
Бла бла от черчеса, а как играть собирается против сильных и техничных соперников
также как на ЧМ - автобусом,а какие еще варианты могут быть.Больших талантов у нас ни в одной линии с тех пор не появилось
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   487 / 797
11 октября в 10:10
почему Чалов не достоин?
25процентный клоун
25процентный клоун ответил d_fincher
   11 / 797
11 октября в 10:04
А вспомни гадости коней и болота))) сколько желчи было, а ведь во многом благодаря Стасу у зенита теперь лидер Дзюба
drug01
drug01
   46 / 797
11 октября в 09:53
Всё сложное впереди????
зигзаг
зигзаг
   154 / 797
11 октября в 09:53
Бла бла от черчеса, а как играть собирается против сильных и техничных соперников
beefs
beefs
   225 / 797
11 октября в 09:36
Отбор пройден, теперь главное...
cska plus
cska plus
   2 / 797
11 октября в 09:32
Ну вообщем усач прав!
d_fincher
d_fincher
   77 / 797
11 октября в 08:55
Я сомневался в профессионализме Черчесова, когда его назначали в сборную. Был не прав. Саламыч на своём месте.
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