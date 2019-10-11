Федун: «Дзюба, Головин и Джикия - лидеры сборной»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу сборной России в отборочном матче Евро-2020 над командой Шотландии (4:0).

Очень приятно. Мало приятных моментов сборная нам дарит. Но сегодня был один из них. Сейчас сборная в полном порядке? В полном или нет - увидим в матче с Бельгией. А такую Шотландию обязаны обыгрывать.

Дзюба, Головин и Джикия - это три лидера команды. Они в порядке — и сборная в порядке. Могу ли оценить работу Черчесова? Он - молодец. Мы оценили еще по чемпионату мира. Уверен, что выйдем на Евро.