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Федун: «Дзюба, Головин и Джикия - лидеры сборной»

11 октября 2019, 11:05
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия4 : 0Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияМатч завершен

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу сборной России в отборочном матче Евро-2020 над командой Шотландии (4:0).

Очень приятно. Мало приятных моментов сборная нам дарит. Но сегодня был один из них. Сейчас сборная в полном порядке? В полном или нет - увидим в матче с Бельгией. А такую Шотландию обязаны обыгрывать.

Дзюба, Головин и Джикия - это три лидера команды. Они в порядке — и сборная в порядке. Могу ли оценить работу Черчесова? Он - молодец. Мы оценили еще по чемпионату мира. Уверен, что выйдем на Евро.

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Все комментарии
Doping87
Doping87
   268 / 797
11 октября в 15:01
По мне так не только на этой троице свет клином сошёлся. Отлично смотрелись и Фернандес, Оздоев, Баринов, Кудряшов, Жирков, Гельерме +Дзюба, Головин, Джикия.
Константин Белых
Константин Белых ответил Ваня лучший
   350 / 797
11 октября в 14:54
Федуна понять можно, все таки Хряк. Но Фернандес, пожалуй получше джикии будет
Да они разноплановые игроки каждый именно на своем месте хорош. Фернандес на фланге феерил. Джикия все косяки Гилерме и центра подчистил вчера.
Abris
Abris ответил n272nm
   87 / 797
11 октября в 13:00
Федун не хочет рассказать, почему так получилось, что воспитанник Спартака Артем Дзюба, который когда-то вёл блог " красно-белое сердце", является лидером Зенита и феерит в сборной, а Спартак на это просто смотрит?! Нет ли у Лени, внятного объяснения этой парадоксальной ситуации?!
Какое может быть обьяснение, когда команда мчится в пердив.
n272nm
n272nm
   149 / 797
11 октября в 12:44
Федун не хочет рассказать, почему так получилось, что воспитанник Спартака Артем Дзюба, который когда-то вёл блог " красно-белое сердце", является лидером Зенита и феерит в сборной, а Спартак на это просто смотрит?! Нет ли у Лени, внятного объяснения этой парадоксальной ситуации?!
Ваня лучший
Ваня лучший
   22 / 797
11 октября в 12:17
Федуна понять можно, все таки Хряк. Но Фернандес, пожалуй получше джикии будет
Alprish
Alprish
   112 / 797
11 октября в 11:55
Игроков из команд второго десятка чемпионата не желательно брать в сборную.
mangoх12
mangoх12
   17 / 797
11 октября в 11:55
Дзюба:" Федун ? нееее не слышал"
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   82 / 797
11 октября в 11:52
Держите федуна и всех спартачей подальше от сборной, чтоб они не заразили всех своим спартаковским душком
Lazurny
Lazurny
   85 / 797
11 октября в 11:44
Джикия способен только у свиней бардак наводить.
Eddja
Eddja
   53 / 797
11 октября в 11:38
Давно замечено, что чем меньше в сборной спартачей, тем она лучше играет.
viv
viv
   56 / 797
11 октября в 11:36
Федун ..когда нечего сказать про аутсайдера спартак...то можно и про сборную хрюкнуть.....
blitz
blitz
   170 / 797
11 октября в 11:33
Федун локти кусает , что @ро76 игрочишку.
Bikzon
Bikzon
   253 / 797
11 октября в 11:27
Федун еще не сказал, что спартак лидер чемпионата?
311
311
   84 / 797
11 октября в 11:26
Когда-то говорил, что Дзюба за копейку удавится, а тот нашу страну тащит!)
Зейский
Зейский
   255 / 797
11 октября в 11:24
Джикия в сборной вообще лишний.
Микки Маус из Милана
Микки Маус из Милана
   351 / 797
11 октября в 11:19
Лишь бы не сглазил
Igo0rek
Igo0rek ответил Землячок
   173 / 797
11 октября в 11:19
ха ха джикия)))
Джикия вчера очень хорошо сыграл.
Землячок
Землячок
   161 / 797
11 октября в 11:17
ха ха джикия)))
Судья Дрэд
Судья Дрэд
   102 / 797
11 октября в 11:17
Помогите лайками на благо правосудия
cska plus
cska plus
   2 / 797
11 октября в 11:16
У федуна сердце ёкнуло когда он назвал фамилию Дзюбы.
cska plus
cska plus
   2 / 797
11 октября в 11:13
Федун взял и испортил список лучших игроков своим хрющей джикия.
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