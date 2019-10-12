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Армения упустила победу над Лихтенштейном

вчера, 23:37
ЛихтенштейнЛоготип футбольный клуб Лихтенштейн1 : 1Логотип футбольный клуб АрменияАрменияМатч завершен

Сборная Армении сыграла вничью с командой Лихтенштейна в матче 7-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Армения (10 очков) располагается на третьем месте в своей группе, Лихтенштейн (2 очка) - последний.

Вадуц, стадион Райнпарк

Лихтенштейн - Армения 1:1 (0:1)
Голы: Фрик 72 - Барсегян 19

Лихтенштейн: Бюхель, Малин, Кауфманн, Геппель, Рехштайнер, Бюхель, Польверино (Зеле 83), Мейер (Йылдыз 70), Хаслер, Саланович, Губзер (Фрик 67)

Армения: Айрапетян, Амбарцумян, Ароян, Ишханян, Ованесян, Пиццелли (Малакян 60), Овсепян (Миранян 83), Казарян (Озбилиз 88), Барсегян, Карапетян, Адамян
Главный тренер: Гюльбудагянц Армен.

Предупреждения: Саланович 10, Ароян 30, Ованесян 48, Овсепян 53, Хаслер 90+5

В параллельном матче Испания сыграла вничью с Норвегией.

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Все комментарии
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон
   98 / 867
сегодня в 07:06
Жаль братушек армян
Leha-ha50
Leha-ha50
   7 / 867
сегодня в 02:56
Никто не хотел побеждать!!!
КЭТиК
КЭТиК
   141 / 867
сегодня в 01:34
Карлики - молодцы!
Mikhail40
Mikhail40 ответил cska plus
сегодня в 01:00
И потеряли шанс пробиться на Евро.
армяне уже в европе.
Mikhail40
Mikhail40 ответил Чингачгук
сегодня в 00:55
Сборная Армении не готова к финальной части.
самое главное дойти.сотворитъ историю.а там что будет то будет.
Mikhail40
Mikhail40 ответил Чингачгук
сегодня в 00:52
Сборная Армении не готова к финальной части.
самое главное дойти.сотворитъ историю.а там что будет то будет.
Mikhail40
Mikhail40 ответил Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 00:48
Армяне упустили свой очередной исторический шанс, а ведь Мхитарян не молодеет..
шанс еще естъ но примитивный.без мхитаряна финнам точно просрут.мхитарян ето половина команды если не больше.
minai
minai
   311 / 867
сегодня в 00:43
К сожалению, обе - футбольные карлики.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   124 / 867
сегодня в 00:40
Армяне упустили свой очередной исторический шанс, а ведь Мхитарян не молодеет..
dalex83
dalex83
   488 / 867
сегодня в 00:25
Ждёт шутку от Махтиросяна))
allemz
allemz
   29 / 867
сегодня в 00:21
Плохо сыграли без Мхитаряна, капитана команды.
Siberian-fan
Siberian-fan
   556 / 867
сегодня в 00:21
Армяне ян-ян-ян-ян-ян---ян ян-ян-ян---ян-ян-ян. Одни ян
Чингачгук
Чингачгук
   134 / 867
сегодня в 00:13
Сборная Армении не готова к финальной части.
mangoх12
mangoх12
   6 / 867
сегодня в 00:11
не уровень
mihaluch
mihaluch
   136 / 867
сегодня в 00:08
Армяне несмотря на призрачные шансы на евро не попадут.
dima556
dima556 ответил cska plus
вчера в 23:49
И потеряли шанс пробиться на Евро.
шансы еще есть
Объективное мнение
Объективное мнение
   194 / 867
вчера в 23:49
Носатые братья подвели
dalex83
dalex83
   488 / 867
вчера в 23:46
Главный игрок сборной Армении - дохуян раслаблян рас61ян
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   41 / 867
вчера в 23:45
Из футб.карликов по сути остались разве что Сан Марино да Гибралтар, все остальные более-менее играть умеют.
cska plus
cska plus
   2 / 867
вчера в 23:40
И потеряли шанс пробиться на Евро.
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