Армения упустила победу над Лихтенштейном

Сборная Армении сыграла вничью с командой Лихтенштейна в матче 7-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Армения (10 очков) располагается на третьем месте в своей группе, Лихтенштейн (2 очка) - последний.
Вадуц, стадион Райнпарк
Лихтенштейн - Армения 1:1 (0:1)
Голы: Фрик 72 - Барсегян 19
Лихтенштейн: Бюхель, Малин, Кауфманн, Геппель, Рехштайнер, Бюхель, Польверино (Зеле 83), Мейер (Йылдыз 70), Хаслер, Саланович, Губзер (Фрик 67)
Армения: Айрапетян, Амбарцумян, Ароян, Ишханян, Ованесян, Пиццелли (Малакян 60), Овсепян (Миранян 83), Казарян (Озбилиз 88), Барсегян, Карапетян, Адамян
Главный тренер: Гюльбудагянц Армен.
Предупреждения: Саланович 10, Ароян 30, Ованесян 48, Овсепян 53, Хаслер 90+5
В параллельном матче Испания сыграла вничью с Норвегией.