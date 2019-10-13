Мэддисон был в казино, когда Англия проигрывала Чехии

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Полузащитник сборной Англии был замечен в казино после того, как покинул расположение сборной из-за болезни.

Решение не брать Мэддисона на выездной матч отборочного этапа Евро-2020 с Чехией было принято Футбольной ассоциацией Англии. Эта встреча могла стать дебютной для футболиста в составе национальной команды.

Джеймса видели в казино за игрой в покер именно в тот момент, когда играла сборная. Хавбек даже не смотрел матч, завершившийся поражением англичан.