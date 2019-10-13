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Мэддисон был в казино, когда Англия проигрывала Чехии

сегодня, 12:15

Полузащитник сборной Англии Джеймс Мэддисон был замечен в казино после того, как покинул расположение сборной из-за болезни.

Решение не брать Мэддисона на выездной матч отборочного этапа Евро-2020 с Чехией было принято Футбольной ассоциацией Англии. Эта встреча могла стать дебютной для футболиста в составе национальной команды.

Джеймса видели в казино за игрой в покер именно в тот момент, когда играла сборная. Хавбек даже не смотрел матч, завершившийся поражением англичан.

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Все комментарии
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон
   90 / 851
сегодня в 15:07
Хоть один нашёлся умный в стаде английских баранов)
112910415
112910415
   35 / 851
сегодня в 15:03
эх, не посмотрел голы ...
ЮЗИК
ЮЗИК
   164 / 851
сегодня в 14:26
Не вижу преступления
Absinthe3
Absinthe3
   47 / 851
сегодня в 14:01
Кокорина с Мамаевым слизал)))
Zenit_84
Zenit_84
   151 / 851
сегодня в 13:44
Может казино помогает ему быстрей восстановиться
cska1948
cska1948
   52 / 851
сегодня в 13:39
Теперь понятно, кто виноват в проигрыше англичан.
EAGinLE
EAGinLE
   29 / 851
сегодня в 13:34
Эх . все пропустил .
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   81 / 851
сегодня в 13:27
Уроки симуляций ему у Месси, тот так не палится)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   81 / 851
сегодня в 13:25
Ну а что? Всё норм, проигрывать, так везде и всё. Аха-ха)
RamonCSKA
RamonCSKA
   249 / 851
сегодня в 13:19
а что он рыдать должен? или на работе заниматься футболом, а в свободное время смотреть его?
Шуnя771
Шуnя771
   32 / 851
сегодня в 13:02
Да он в покер ставки делал "в слепую", а вы хотите чтобы он смотрел телек)))
sihafazatron
sihafazatron
   27 / 851
сегодня в 12:35
Сборная проигрывала на поле, а мэддисон в казино)
25процентный клоун
25процентный клоун
   13 / 851
сегодня в 12:31
Клиент зенита
Leha-ha50
Leha-ha50
   7 / 851
сегодня в 12:30
Каждый по своему нервы успокаивает - это нормально.
Аха-ха
Аха-ха
   4 / 851
сегодня в 12:24
Какая-то фигня нездоровая стала у журналистов. Кому какое дело, что делал человек в свободное время? Если бы тренер поставил его в состав - он бы был на поле, а не поставил, так его право делать, что он хочет.
Учитель первой смены был замечен в булочной во вторую смену, ай-яй-яй.
Врач не поинтересовался ходом операции врачей другой смены, ай-яй-яй.
Футболист, не вызванный в сборную, занимается своими делами, ай-яй-яй.
Маразм крепчает, короче.
azures
azures
   123 / 851
сегодня в 12:19
Можно освободить его от тяготы быть с сборной.
cska plus
cska plus
   2 / 851
сегодня в 12:18
И что теперь с ним делать или он был обязан смотреть игру.
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