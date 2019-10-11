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Клинсманна и Кана включили в Зал славы футбола Германии

11 октября 2019, 22:45

Бывший главный тренер сборной Германии Юрген Клинсманн и экс-голкипер немецкой сборной Оливер Кан пополнили Зал славы футбола Германии.

Кан - 8-кратный чемпион Германии, 6-кратный обладатель Кубка Германии, 5-кратный обладатель Кубка немецкой Лиги, победитель Лиги чемпионов, обладатель Кубка УЕФА и Межконтинентального кубка, чемпион Европы.

Клинсманн - чемпион Германии, 2-кратный обладатель Кубка УЕФА, обладатель Суперкубка Италии, чемпион мира, чемпион Европы.

Ранее сообщалось, что Клинсманн исключает своё возвращение в Германию.

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Все комментарии
Palex
Palex ответил DXTK
   496 / 797
12 октября в 23:24
только сейчас включили кана и клинси, еще бы через лет 50 об этом вспомнили бы. Два великолепных футболиста Юрген играл в лучшем клубе лондона Тоттенхэме, ну а Кана знают все еще с детства, во дворе когда ты стоял на воротах кем ты был? Оливер Каном. у них наверно только Беккенбауер, Румминигер, Маттеус и Мюллер в зале славы.......
Ну почему же. Брайтнер,Уве Зеллер,Заммер,Майер.Это кого я вспомнил.
galem72
galem72
   66 / 797
12 октября в 12:15
Как-то поздновато в Германии опомнились с этими топарями. Оба — неоспоримые футбольные глыбы.
safari-05
safari-05
   589 / 797
12 октября в 07:24
А у нас Дзюба )))
амурец
амурец
   52 / 797
12 октября в 06:58
Кан это легенда
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 797
12 октября в 05:07
Вполне заслуженно!!!
Lewa2708
Lewa2708
   352 / 797
12 октября в 04:11
Они уже давным давно в мировом зале славы, если конечно такой есть)
beefs
beefs
   225 / 797
11 октября в 23:15
Поздравления!!!
DXTK
DXTK
   142 / 797
11 октября в 23:07
только сейчас включили кана и клинси, еще бы через лет 50 об этом вспомнили бы. Два великолепных футболиста Юрген играл в лучшем клубе лондона Тоттенхэме, ну а Кана знают все еще с детства, во дворе когда ты стоял на воротах кем ты был? Оливер Каном.

у них наверно только Беккенбауер, Румминигер, Маттеус и Мюллер в зале славы.......
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