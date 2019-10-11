Клинсманна и Кана включили в Зал славы футбола Германии

Бывший главный тренер сборной Германии Юрген Клинсманн и экс-голкипер немецкой сборной Оливер Кан пополнили Зал славы футбола Германии.
Кан - 8-кратный чемпион Германии, 6-кратный обладатель Кубка Германии, 5-кратный обладатель Кубка немецкой Лиги, победитель Лиги чемпионов, обладатель Кубка УЕФА и Межконтинентального кубка, чемпион Европы.
Клинсманн - чемпион Германии, 2-кратный обладатель Кубка УЕФА, обладатель Суперкубка Италии, чемпион мира, чемпион Европы.
Ранее сообщалось, что Клинсманн исключает своё возвращение в Германию.
у них наверно только Беккенбауер, Румминигер, Маттеус и Мюллер в зале славы.......
у них наверно только Беккенбауер, Румминигер, Маттеус и Мюллер в зале славы.......