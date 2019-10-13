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Буффон рассказал, почему он решил вернуться в Турин

сегодня, 14:06

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал о своем возвращении в туринский клуб. Напомним, что прошедший сезон Буффон провел в ПСЖ

Возвращение в «Юве»? Это опыт. Я чувствовал необходимость покинуть зону комфорта, этот поступок меня сделал более цельным человеком. Я благодарю ПСЖ за предоставленную возможность, вероятно, я бы закончил карьеру, если бы не они. В определенный момент, вспоминая семью, я услышал зов дома. Двух выходных в месяц было недостаточно, я понял, что скучаю по семье. Поэтому я решил вернуться в Турин, но есть и другие причины. 

Ранее Буффон поделился мнением о том, что бывший наставник «Юве» Антонио Конте возглавил миланский «Интер». 

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Все комментарии
амурец
амурец
   63 / 851
сегодня в 15:36
просто больше никто не взял, а Ювентус по доброте душевной приютил
fanliverpoolfan забанен навсегда
fanliverpoolfan забанен навсегда
   248 / 851
сегодня в 15:26
Вернулся за кабинетными трофеями
ДАША Д
ДАША Д
   215 / 851
сегодня в 15:20
Не даёт развиваться другим вратарям.
cska plus
cska plus
   2 / 851
сегодня в 14:38
Уже пора жить дома.
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