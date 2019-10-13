Буффон рассказал, почему он решил вернуться в Турин

Голкипер «Ювентуса» рассказал о своем возвращении в туринский клуб. Напомним, что прошедший сезон Буффон провел в ПСЖ .

Возвращение в «Юве»? Это опыт. Я чувствовал необходимость покинуть зону комфорта, этот поступок меня сделал более цельным человеком. Я благодарю ПСЖ за предоставленную возможность, вероятно, я бы закончил карьеру, если бы не они. В определенный момент, вспоминая семью, я услышал зов дома. Двух выходных в месяц было недостаточно, я понял, что скучаю по семье. Поэтому я решил вернуться в Турин, но есть и другие причины.