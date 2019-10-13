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Буффон: «Я знаю, что Конте настоящий профессионал»

сегодня, 14:01

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился мнением о том, что бывший наставник туринцев Антонио Конте возглавил миланский «Интер»

Конте? Он был моим товарищем по команде, моим капитаном, тренером в «Юве» и в сборной. Я знаю, что он настоящий профессионал. Он обладает невероятной способностью учить других футболу. Он не спит по ночам, если его команда не может показать на поле то, что он задумал. Я понимаю, что болельщики расстроены, но я считаю, что мы должны с уважением относиться к Антонио, потому что он пожертвовал всем ради «Ювентуса».

Его выбор может быть сомнительным, но его вклад в «Юве» был очень важным.

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   113 / 851
сегодня в 18:04
после того,как Интер безхребетно сыграл с нами, да и к тому же проиграл, занесём это ему в зачёт. А если свитер не попадёт в ЛЕ, то вообще отправим поздравительную телеграмму.
juvenale
juvenale
   10 / 851
сегодня в 16:20
парик предатель....я бы понял уход в любой другой клуб,но в миланский кабинет после 2006 года...
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   81 / 851
сегодня в 15:54
Выбор его и правда сомнителен.)
И кто сказал, что профессионал не может опуститься ниже плинтуса?)
cska plus
cska plus
   2 / 851
сегодня в 15:39
Молодец Буффон!
Groove000
Groove000
   93 / 851
сегодня в 15:12
Вот это речь адекватного человека. Респект.
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