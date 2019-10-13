Буффон: «Я знаю, что Конте настоящий профессионал»

Голкипер «Ювентуса» поделился мнением о том, что бывший наставник туринцев возглавил миланский «Интер».

Конте? Он был моим товарищем по команде, моим капитаном, тренером в «Юве» и в сборной. Я знаю, что он настоящий профессионал. Он обладает невероятной способностью учить других футболу. Он не спит по ночам, если его команда не может показать на поле то, что он задумал. Я понимаю, что болельщики расстроены, но я считаю, что мы должны с уважением относиться к Антонио, потому что он пожертвовал всем ради «Ювентуса».

Его выбор может быть сомнительным, но его вклад в «Юве» был очень важным.