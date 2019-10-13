Манчини: «У нас есть команда, которая борется изо всех сил»

Главный тренер сборной Италии прокомментировал выход своей команды в финальную часть Евро-2020.

Я пытался заставить игроков поверить в себя, когда все остальные говорили, что в Италии нет хороших игроков. Иногда просто нужно набраться терпения. У нас может не быть выдающихся игроков мирового класса, но у нас есть команда, которая борется изо всех сил.

Думаю, нам будет легче, когда мы начнем свой путь на Евро-2020, потому что противники там будут меньше уделять внимание обороне. На этом этапе всем тяжело.