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Манчини: «У нас есть команда, которая борется изо всех сил»

сегодня, 11:09

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал выход своей команды в финальную часть Евро-2020.

Я пытался заставить игроков поверить в себя, когда все остальные говорили, что в Италии нет хороших игроков. Иногда просто нужно набраться терпения. У нас может не быть выдающихся игроков мирового класса, но у нас есть команда, которая борется изо всех сил. 

Думаю, нам будет легче, когда мы начнем свой путь на Евро-2020, потому что противники там будут меньше уделять внимание обороне. На этом этапе всем тяжело.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
   13 / 851
сегодня в 12:15
Вернись, Роберто, скучаем
drug01
drug01
   46 / 851
сегодня в 11:39
В Зените тоже была команда!!!
Eddja
Eddja
   54 / 851
сегодня в 11:14
Тренер только у нее самодовольный физрук.
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