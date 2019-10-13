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Дешам: «Вопрос с Бензема в сборной Франции для меня закрыт раз и навсегда»

вчера, 21:11

Тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что форвард «Реала» Карим Бензема точно не будет вызываться в национальную команду. 

Моя задача — поступать во благо сборной Франции. Так что я уверен, что возвращение в сборную Бензема не пойдет ей на благо ни в спортивном, ни в каком-либо другом плане. Этот вопрос для меня закрыт раз и навсегда.

Напомним, что поводом для такой категоричности стал скандал, в котором Бензема и Джибриль Сиссе участвовали в шантаже своего товарища по команде Матье Вальбуэна, угрожая опубликовать видео интимного содержания с участием последнего. 

Ранее главный тренер ПСЖ Томас Тухель назвал Бензема одним из самых недооцененных игроков современности.

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Ruslan3132
Ruslan3132
   174 / 801
вчера в 22:19
упрямый осел, играй со своими скамеечниками тогда Жиру и Гризманом
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   214 / 801
вчера в 21:21
И правильно! Не место ему в текущем нападении сборной, и без него ЧМ выиграли, и ещё выиграют!
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