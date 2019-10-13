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Черышев: «Поможем Дзюбе в бомбардирской гонке отборочного цикла»

вчера, 22:05
КипрЛоготип футбольный клуб Кипр0 : 5Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Полузащитник сборной России Денис Черышев прокомментировал победу над Кипром и отметил, что команда постарается помочь Артему Дзюбе стать лучшим бомбардиром отборочного турнира:

Есть что улучшать. Были еще моменты, чтобы сделать хорошие передачи и забить голы. Матч получился удачным, но надо смотреть и на вещи, которые можно улучшить. Мы забили быстрый гол, и это сыграло позитивную роль для нас. Станислав Саламович требовал, чтобы мы прессинговали их защитников. Получилось обокрасть и забить хороший гол. Потом стало играть легче, а после удаления игра успокоилась и шла в нашем русле. 

В Испании сейчас примерно такая же погода, тоже тепло, так что я уже немножко привык к этому. Слава богу, что выиграли, вышли на Евро. Теперь хотим расти дальше все вместе. Нам еще предстоит очень важный матч с Бельгией в Питере. Мы уже зовем болельщиков, чтобы они нам помогли в этом матче. Будет интересно, постараемся обыграть Бельгию.

Будем ли помогать Дзюбе стать лучшим бомбардиром отборочного турнира? Конечно, поможем. Думаю, сейчас самое главное, чего мы хотели, уже выполнили. Но нужно двигаться дальше. Если поможем Артему забить как можно больше голов, то это будет отлично.

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Андрей Брагин
Андрей Брагин
   801 / 801
сегодня в 00:55
Не нужна гонка бомбардиров нашей сборной. В ближайшие 25 лет никто не булет говорить Дзюба или еще кто то из русских догнал Роналду, Месси или обошел по голам Мбапе. Нет. Нашей сборной нужны победы. Мне гораздо приятнее будет видеть сборную в тройке сильнейших сборных, и пусть будет по 1-2 гола на игрока атакуюшей линии. Нежели Дзюбу первым в списке бомбардиров, а сборную вылетевшей в первом матче плей офф.
Project Pandora
Project Pandora
   267 / 801
вчера в 23:14
Черышев: "Поможем Дзюбе в бомбардирской гонке отборочного цикла. Подкинем дров"!!
beefs
beefs
   230 / 801
вчера в 22:48
Дзюба не спеши...
Опасный хулиган
Опасный хулиган
   303 / 801
вчера в 22:45
Себе помоги
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