Черышев: «Поможем Дзюбе в бомбардирской гонке отборочного цикла»

Полузащитник сборной России Денис Черышев прокомментировал победу над Кипром и отметил, что команда постарается помочь стать лучшим бомбардиром отборочного турнира:

Есть что улучшать. Были еще моменты, чтобы сделать хорошие передачи и забить голы. Матч получился удачным, но надо смотреть и на вещи, которые можно улучшить. Мы забили быстрый гол, и это сыграло позитивную роль для нас. Станислав Саламович требовал, чтобы мы прессинговали их защитников. Получилось обокрасть и забить хороший гол. Потом стало играть легче, а после удаления игра успокоилась и шла в нашем русле.

В Испании сейчас примерно такая же погода, тоже тепло, так что я уже немножко привык к этому. Слава богу, что выиграли, вышли на Евро. Теперь хотим расти дальше все вместе. Нам еще предстоит очень важный матч с Бельгией в Питере. Мы уже зовем болельщиков, чтобы они нам помогли в этом матче. Будет интересно, постараемся обыграть Бельгию.

Будем ли помогать Дзюбе стать лучшим бомбардиром отборочного турнира? Конечно, поможем. Думаю, сейчас самое главное, чего мы хотели, уже выполнили. Но нужно двигаться дальше. Если поможем Артему забить как можно больше голов, то это будет отлично.