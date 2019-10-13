Кирьяков: «Надеюсь, сборная Черчесова выступит лучше сборной Хиддинка»

Экс-нападающий сборной России прокомментировал победу российской национальной команды в матче отбора к Евро-2020 против сборной Кипра.

Ключевым матчем в отборочном цикле, на мой взгляд, был матч против сборной Шотландии в гостях. Начало той игры мы проиграли, но потом переломили ход матча и заслуженно победили. После этого сборная ни разу не дала повода усомниться в своих силах. Конечно, стоит сказать ребятам и тренерскому штабу огромное спасибо за проделанную работу. Теперь все мысли должны быть направлены на финальную часть. Сможет ли сборная Черчесова выступить лучше сборной Хиддинка? По крайней мере, я на это надеюсь. У нынешней сборной все для этого есть. Ту высокую планку, которую мы установили на ЧМ -2018, держим до сих пор.

Что касается Дзюбы, то Артем вполне может побить рекорд Кержакова. Он сейчас в великолепной в форме. Тем более что игра с Сан-Марино — отличный шанс приблизиться к рекорду Кержакова.