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Кирьяков: «Надеюсь, сборная Черчесова выступит лучше сборной Хиддинка»

вчера, 21:48
КипрЛоготип футбольный клуб Кипр0 : 5Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал победу российской национальной команды в матче отбора к Евро-2020 против сборной Кипра.

Ключевым матчем в отборочном цикле, на мой взгляд, был матч против сборной Шотландии в гостях. Начало той игры мы проиграли, но потом переломили ход матча и заслуженно победили. После этого сборная ни разу не дала повода усомниться в своих силах. Конечно, стоит сказать ребятам и тренерскому штабу огромное спасибо за проделанную работу. Теперь все мысли должны быть направлены на финальную часть. Сможет ли сборная Черчесова выступить лучше сборной Хиддинка? По крайней мере, я на это надеюсь. У нынешней сборной все для этого есть. Ту высокую планку, которую мы установили на ЧМ-2018, держим до сих пор.

Что касается Дзюбы, то Артем вполне может побить рекорд Кержакова. Он сейчас в великолепной в форме. Тем более что игра с Сан-Марино — отличный шанс приблизиться к рекорду Кержакова.

Сам Станислав Черчесов уже поставил задачу команде на чемпионат Европы. 

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   113 / 801
сегодня в 00:48
Неплохо для начала выступить лучше чем сборные с которыми сам Кирьяков дважды проваливался на Евро.
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   214 / 801
вчера в 22:47
Это нереально! По игре всё равно отстой(дома с Казахами и Кипром 1:0 , а это, как все мы знаем сборные, постоянные участники ЧЕ и ЧМ))). Уругвай на ЧМ показал настоящий уровень сборной РФ, с тех пор ни чего не изменилось. Надежда на слабую группу и соперника в 1/8, но нам и так уже повезло на ЧМ, сейчас такого не будет(ответный матч с Бельгией покажет уровень сборной).
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