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Кадыров: «Сборная России подарила миллионам болельщиков большой праздник»

вчера, 22:05
КипрЛоготип футбольный клуб Кипр0 : 5Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале поздравил сборную России и ее болельщиков с выходом команды на Евро-2020.

Сборная России по футболу подарила миллионам болельщиков большой праздник. Сегодня в Никосии она нанесла сокрушительное поражение команде Кипра и обеспечила выход на Евро-2020! Поздравляю главного тренера Станислава Черчесова, игроков и всех болельщиков! Желаю удачного выступления в финальной части чемпионата Европы! Мы болеем за наш футбол!

 Также ранее главный тренер российской сборной Станислав Черчесов поставил задачу на чемпионат Европы.

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Все комментарии
minai
minai
   213 / 801
вчера в 22:57
Мы - одна Великая Страна. Удачи нам всем !
Олег Георгиевич Кононов.
Олег Георгиевич Кононов.
   231 / 801
вчера в 22:42
Кадыров очень хороший мужик, душевный, решительный, он передает свою энергию сборной.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   55 / 801
вчера в 22:22
Поддержим Рамзана!!!
karnager
karnager
   157 / 801
вчера в 22:14
каДЫРКИН в очередной раз КЭПИТАН ОЧЕВИДНОСТЬ
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