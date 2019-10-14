Тедеско: «Мне было необходимо познакомиться с Федуном»

Новый главный тренер «Спартака» поблагодарил президента клуба Леонида Федуна.

Один раз я встретился с Федуном, у нас был хороший разговор. Мне было необходимо с ним познакомиться. Я благодарен и Федуну, и Цорну за то, что показали мне свое доверие.

Какая будет тактика у «Спартака»? Мы можем рассматривать разные схемы. Можем и с тремя защитниками. Посмотрим, в четыре тоже можем выйти. Пока я точно сказать не могу.

Я видел игроков пока только по телевизору, вживую все по-другому. Будем тренироваться, и тогда станет все понятно. Сейчас трудно сказать. По ближайшему сопернику будем ориентироваться.