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Тедеско: «Мне было необходимо познакомиться с Федуном»

сегодня, 19:01

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поблагодарил президента клуба Леонида Федуна.

Один раз я встретился с Федуном, у нас был хороший разговор. Мне было необходимо с ним познакомиться. Я благодарен и Федуну, и Цорну за то, что показали мне свое доверие.

Какая будет тактика у «Спартака»? Мы можем рассматривать разные схемы. Можем и с тремя защитниками. Посмотрим, в четыре тоже можем выйти. Пока я точно сказать не могу.

Я видел игроков пока только по телевизору, вживую все по-другому. Будем тренироваться, и тогда станет все понятно. Сейчас трудно сказать. По ближайшему сопернику будем ориентироваться.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   51 / 791
сегодня в 19:51
А федуну пришлось еще выкупать его контракт у шальке.
Роман Романов
Роман Романов
   710 / 791
сегодня в 19:34
Все.. запел, как и остальные
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