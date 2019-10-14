Хинкель будет помогать Тедеско тренировать «Спартак»

сегодня, 19:20

Стали известны имена помощников в «Спартаке». Их имена назвал немецкий специалист на специальной пресс-конференции.

С немецкой стороны будет Андреас Хинкель, мы работали в «Штутгарте». Тренер вратарей — Макс Урванчки, я на него очень надеюсь. Тренер по физической подготовке будет русскоговорящий сербский специалист Владимир Чепзанович. Пока так.

Ранее Тедеско рассказал о том, какой футбол он предпочитает.