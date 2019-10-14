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Хинкель будет помогать Тедеско тренировать «Спартак»

сегодня, 19:20

Стали известны имена помощников Доминико Тедеско в «Спартаке». Их имена назвал немецкий специалист на специальной пресс-конференции.

С немецкой стороны будет Андреас Хинкель, мы работали в «Штутгарте». Тренер вратарей — Макс Урванчки, я на него очень надеюсь. Тренер по физической подготовке будет русскоговорящий сербский специалист Владимир Чепзанович. Пока так.

Ранее Тедеско рассказал о том, какой футбол он предпочитает.

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Все комментарии
Михаил Полунин
Михаил Полунин
   554 / 791
сегодня в 19:58
Не хватает шпинделя, румпеля, шнапса и турнепса....
Михаил Полунин
Михаил Полунин ответил VIPded
   554 / 791
сегодня в 19:57
Бригада похоронщиков Пищевика...)))
Нет, похоронщик - Цорн...

А это бригада типа "молдаван" на подхвате...
Михаил Полунин
Михаил Полунин
   554 / 791
сегодня в 19:56
Полный абзац...
VIPded
VIPded
   38 / 791
сегодня в 19:52
Бригада похоронщиков Пищевика...)))
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