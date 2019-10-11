Названа дата подписания контракта Тедеско со «Спартаком»

Немецкий тренер Доменико Тедеско не прилетит в Москву в пятницу и соответственно не подпишет контракт со «Спартаком» в этот день. Задержка связана с тем, что специалисту нужно уладить формальности по расторжению соглашения с «Шальке».
Ожидается, что тренер прибудет в Москву в понедельник, 14 октября, и в этот же день подпишет контракт со «Спартаком». Однако не исключено, что договор заключат уже на выходных. Контракт будет рассчитан до конца сезона-2021/22. Зарплата тренера составит два миллиона евро в год с учетом бонусов.
Ранее СМИ сообщили, что Тедеско уже согласовал условия контракта со «Спартаком».
Что касается спартака и фнл, это практически не возможный сценарий.
При всей никчёмности федуна как руководителя, он исправно вкачивает в спартак сотни миллионов.
Сейчас команда морально раздавлена и разукомплектована. У вас нападающих нет, края так себе, опорная зона через раз работает. Вам до зимнего окна доползти.
А там лимоны федуна сделают своё дело, до зоны еврокубков вы уже не достанете, но и свалиться в ФНЛ, нужно ну очень постараться. Это будет также неожиданно, как чемпионство кареры.
Что касается спартака и фнл, это практически не возможный сценарий.
При всей никчёмности федуна как руководителя, он исправно вкачивает в спартак сотни миллионов.
Сейчас команда морально раздавлена и разукомплектована. У вас нападающих нет, края так себе, опорная зона через раз работает. Вам до зимнего окна доползти.
А там лимоны федуна сделают своё дело, до зоны еврокубков вы уже не достанете, но и свалиться в ФНЛ, нужно ну очень постараться. Это будет также неожиданно, как чемпионство кареры.
Да - хорошо заработает.
Нет - загубит карьеру.
Как кто в Великий Зенит, так они примерно такие опросы проводят, а со спартаком совсем другой тон.
Да - хорошо заработает.
Нет - загубит карьеру.
Как кто в Великий Зенит, так они примерно такие опросы проводят, а со спартаком совсем другой тон.
Вот и ты представляешь, грезишь то есть. Расстрою тебя, не будет у спартака успеха. И ключевое слово здесь "Федун".
Вот и ты представляешь, грезишь то есть. Расстрою тебя, не будет у спартака успеха. И ключевое слово здесь "Федун".
За трофеем едут только д....ки !!!..............на букву "М" !!!
За трофеем едут только д....ки !!!..............на букву "М" !!!
Вляпался Доменишка по самое "не балуй"!!!
Вляпался Доменишка по самое "не балуй"!!!