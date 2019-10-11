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Названа дата подписания контракта Тедеско со «Спартаком»

11 октября 2019, 17:24

Немецкий тренер Доменико Тедеско не прилетит в Москву в пятницу и соответственно не подпишет контракт со «Спартаком» в этот день. Задержка связана с тем, что специалисту нужно уладить формальности по расторжению соглашения с «Шальке».

Ожидается, что тренер прибудет в Москву в понедельник, 14 октября, и в этот же день подпишет контракт со «Спартаком». Однако не исключено, что договор заключат уже на выходных. Контракт будет рассчитан до конца сезона-2021/22. Зарплата тренера составит два миллиона евро в год с учетом бонусов.

Ранее СМИ сообщили, что Тедеско уже согласовал условия контракта со «Спартаком».

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Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил FCSM всегда первый
   354 / 797
вчера в 16:55
После назначения карреры вы все предсказывали Спартаку фнл.
Да никто ничего не предсказывал, все, абсолютно все, включая федуна и кареру, были уверены что это временный вариант до прихода нового тренера. Потом была серия побед и подписали до конца года, потом, ну и так далее.
Что касается спартака и фнл, это практически не возможный сценарий.
При всей никчёмности федуна как руководителя, он исправно вкачивает в спартак сотни миллионов.
Сейчас команда морально раздавлена и разукомплектована. У вас нападающих нет, края так себе, опорная зона через раз работает. Вам до зимнего окна доползти.
А там лимоны федуна сделают своё дело, до зоны еврокубков вы уже не достанете, но и свалиться в ФНЛ, нужно ну очень постараться. Это будет также неожиданно, как чемпионство кареры.
FCSM всегда первый
FCSM всегда первый ответил Риелтор с берегов Невы
   331 / 797
12 октября в 14:04
После назначения карреры вы все предсказывали Спартаку фнл.
beefs
beefs
   225 / 797
12 октября в 00:21
Чего то маловата зарплата...
Чист
Чист ответил ОлегаТэ
   288 / 797
11 октября в 23:57
Видать, узнал во что вляпывается, бедолага, вот и тянет резину...😆😆😆
а что он теряет через год контракт порвут неустойку выплотят- а он что потеряет то
Чист
Чист
   288 / 797
11 октября в 23:55
а помне контракты эти миллион Тодеско а миллион ещё кому то - а так на чёрт он нужен в чём его заслуги что бы возглавить Спартак - чего где он чего заслужил на что опирается руководство
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Sergey Z
   12 / 797
11 октября в 22:43
Исполнение - Юрий Визбор! Написал Юрий Кукикин.
Ну , исполняли ее многие. Это и Митяев, и Визбор, и Анофриев, Макаров, Гулько.....всех не перечислить.
Гавроша
Гавроша
   49 / 797
11 октября в 21:53
Так значит спартак его все-таки решил выкупить? Он был на контракте у шальке, и пока ему этих денег не дадут - свиньи даже мечтать не могут.
Sergey Z
Sergey Z ответил Leha-ha50
   216 / 797
11 октября в 21:51
Песню эту написал Юрий Кукин!!!
Исполнение - Юрий Визбор! Написал Юрий Кукикин.
Гавроша
Гавроша
   49 / 797
11 октября в 21:51
Что за опросы, почему не написать так: тедеско стоит переходить в спартак?

Да - хорошо заработает.
Нет - загубит карьеру.

Как кто в Великий Зенит, так они примерно такие опросы проводят, а со спартаком совсем другой тон.
Некакойшенко
Некакойшенко
   197 / 797
11 октября в 21:35
Быстрей бы.
RussianMango
RussianMango
   120 / 797
11 октября в 21:31
Эти СМИ вечно воду мутят...кем названа дата? Шнобелем? Уткиным? Может сам Федун позвонил и сообщил? Одна желтуха...противно становится.
Шуnя771
Шуnя771
   38 / 797
11 октября в 21:27
Ждем-с!
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил FCSM всегда первый
   354 / 797
11 октября в 21:19
Представляю как конебомжи офигеют когда Доменико приведет Спартак к успеху.
Вы только на этих мечтах держитесь. Годами читаю: сейчас вам фенер влепит, поехали к бефике за авоськой, представляю сколько лион им накидает дома.
Вот и ты представляешь, грезишь то есть. Расстрою тебя, не будет у спартака успеха. И ключевое слово здесь "Федун".
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Sergey Z
   12 / 797
11 октября в 21:01
Тедеско; "А я еду, а я еду за деньгами, ну, а "Шальке" мне и на ... не нухны!" (переделанные слова из песни Юрия Визбора "За туманом")
Песню эту написал Юрий Кукин!!!
Палыч82
Палыч82
   377 / 797
11 октября в 20:58
Второй Якин, вряд ли второй Каррера
bio
bio
11 октября в 20:53
Ой! Сколько вас тут «остроумных»!))))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Sergey Z
   12 / 797
11 октября в 20:52
Тедеско; "А я еду, а я еду за деньгами, ну, а "Шальке" мне и на ... не нухны!" (переделанные слова из песни Юрия Визбора "За туманом")
А я еду , а я еду за деньгами!!!
За трофеем едут только д....ки !!!..............на букву "М" !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 797
11 октября в 20:50
Сопротивляется немчура, но от Цорна еще никто не уходил!!!
Вляпался Доменишка по самое "не балуй"!!!
Sergey Z
Sergey Z
   216 / 797
11 октября в 20:46
Тедеско; "А я еду, а я еду за деньгами, ну, а "Шальке" мне и на ... не нухны!" (переделанные слова из песни Юрия Визбора "За туманом")
cska1948
cska1948
   45 / 797
11 октября в 19:57
А сколько Федун заплатит за расторжение контракта Тедеско с Шальке?
Don trambon
Don trambon ответил Великолепный
   266 / 797
11 октября в 19:54
Им семерочки нравятся. хе-хе
им много что нравится) по ним некоторые книжки видимо писали)
blitz
blitz
   170 / 797
11 октября в 19:46
Понимает Тедеско, что с этим аутсайдером славы не сыщешь, но жадность к деньгам фраера сгубила.
ОлегаТэ
ОлегаТэ
   529 / 797
11 октября в 19:46
Видать, узнал во что вляпывается, бедолага, вот и тянет резину...😆😆😆
Adolf33
Adolf33 ответил Санчо Панса
   658 / 797
11 октября в 19:43
Все понятно! После Покрова он обретет себя проклятой кармой...Сочувствуем ему и его тренерскому штабу!
А он разве правослабный? Ты еще мусульманам, иудеям расскажи про карму после того, как кто-то кого-то покроет
Великолепный
Великолепный ответил Don trambon
   97 / 797
11 октября в 19:38
Как там говорится? лучше один раз 5 чем 5 раз по одному, вон спартачи не согласны с этим) 5 к ряду поражений и это не придел, впереди локо))0
Им семерочки нравятся. хе-хе
Don trambon
Don trambon ответил spartach n1
   266 / 797
11 октября в 19:25
Странно после пятерочки от лудогорца такое слышать )
Как там говорится? лучше один раз 5 чем 5 раз по одному, вон спартачи не согласны с этим) 5 к ряду поражений и это не придел, впереди локо))0
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   69 / 797
11 октября в 19:24
Тедесц настанет Спартаку.
Jake Sully
Jake Sully
   63 / 797
11 октября в 19:20
посыпались дизлайки от спартача, значит правду говорю!))
DVOK68
DVOK68 ответил spartach n1
   355 / 797
11 октября в 19:08
Странно после пятерочки от лудогорца такое слышать )
    Сп62
    Сп62
       59 / 797
    11 октября в 19:06
    Ни как не хотят немцы отпускать сильного тренера.
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