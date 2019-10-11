Названа дата подписания контракта Тедеско со «Спартаком»

11 октября 2019, 17:24

Немецкий тренер не прилетит в Москву в пятницу и соответственно не подпишет контракт со «Спартаком» в этот день. Задержка связана с тем, что специалисту нужно уладить формальности по расторжению соглашения с «Шальке».

Ожидается, что тренер прибудет в Москву в понедельник, 14 октября, и в этот же день подпишет контракт со «Спартаком». Однако не исключено, что договор заключат уже на выходных. Контракт будет рассчитан до конца сезона-2021/22. Зарплата тренера составит два миллиона евро в год с учетом бонусов.