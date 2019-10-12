ГлавнаяНовости

МЮ может перехватить Блана у «Лиона»

сегодня, 17:45

«Лион» определил Лорана Блана основным кандидатом на пост главного тренера команды. Однако воспрепятствовать этому может «Манчестер Юнайтед», который готов предложить Блану стать преемником нынешнего рулевого клуба Оле-Гуннара Сульшера.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиНазвана дата подписания контракта Тедеско со «Спартаком»
Вчера, 17:24 Комментарии56
ОфициальноПиоли - новый главный тренер «Милана»
09 октября ФотоКомментарии36
СМИ: Тренер «Рединга» будет уволен в течение 48 часов
09 октября Комментарии3
Гаттузо ведет переговоры с «Сампдорией»
08 октября Комментарии7
Венгер готов возглавить «Лион»
08 октября Комментарии10
Официально«Милан» объявил об отставке Джампаоло
08 октября Комментарии36
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
DXTK
DXTK
   179 / 873
сегодня в 20:18
Какой Блан в МЮ? следующий список кандидатов для МЮ Стив Брюс, Марк Хьюз, Стив Макларен, который был помощником самого Ферги.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил allemz
   153 / 873
сегодня в 20:13
Это точно, самый сильный ПСЖ был именно при нем.
Сильнейший ПСЖ был при Анчелотти в сезоне 2012-2013
Zimmer
Zimmer
   663 / 873
сегодня в 19:27
Пусть попробуют, если план-перехват сработает.
cska plus
cska plus
   3 / 873
сегодня в 18:45
МЮ нужен новый САФ.
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон
сегодня в 18:41
А ведь тоже хороший вариант. НО в любом случае состав нужно кардинально менять
allemz
allemz ответил ROMA DROGBA
   34 / 873
сегодня в 18:33
Блан вполне неплохой коуч. Вспомнить что он сделал с Бордо. Да это было давно но все же. А в ПСЖ показал себя чуть ли не лучше всех из тех, кто их вообще тренировал в эру шейхов. На ЕВРО с мертвыми цузами вылетел только от Испанцев. Одно время был не против его прихода в Челси В общем придраться абсолютно не к чему. Кроме того, что давненько уже сидит без дела
Это точно, самый сильный ПСЖ был именно при нем.
Ми Ша
Ми Ша ответил particular
   269 / 873
сегодня в 18:32
МЮ сейчас ни один тренер не поможет, рыба с головы гниет...
Ми Ша
Ми Ша
   269 / 873
сегодня в 18:31
Интересно почему без работы сидит? Тренер то не плохой...
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   373 / 873
сегодня в 18:07
Блан вполне неплохой коуч. Вспомнить что он сделал с Бордо. Да это было давно но все же.

А в ПСЖ показал себя чуть ли не лучше всех из тех, кто их вообще тренировал в эру шейхов.

На ЕВРО с мертвыми цузами вылетел только от Испанцев.

Одно время был не против его прихода в Челси

В общем придраться абсолютно не к чему. Кроме того, что давненько уже сидит без дела
particular
particular
   6 / 873
сегодня в 18:01
Попытки команд реанимировать турнирное положение... Блан, типа, реаниматолог...
Action
Action
   459 / 873
сегодня в 17:58
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100