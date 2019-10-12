МЮ может перехватить Блана у «Лиона»

«Лион» определил Лорана Блана основным кандидатом на пост главного тренера команды. Однако воспрепятствовать этому может «Манчестер Юнайтед», который готов предложить Блану стать преемником нынешнего рулевого клуба Оле-Гуннара Сульшера.
«Лион» определил Лорана Блана основным кандидатом на пост главного тренера команды. Однако воспрепятствовать этому может «Манчестер Юнайтед», который готов предложить Блану стать преемником нынешнего рулевого клуба Оле-Гуннара Сульшера.
А в ПСЖ показал себя чуть ли не лучше всех из тех, кто их вообще тренировал в эру шейхов.
На ЕВРО с мертвыми цузами вылетел только от Испанцев.
Одно время был не против его прихода в Челси
В общем придраться абсолютно не к чему. Кроме того, что давненько уже сидит без дела
А в ПСЖ показал себя чуть ли не лучше всех из тех, кто их вообще тренировал в эру шейхов.
На ЕВРО с мертвыми цузами вылетел только от Испанцев.
Одно время был не против его прихода в Челси
В общем придраться абсолютно не к чему. Кроме того, что давненько уже сидит без дела