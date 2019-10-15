Карасев назначен главным арбитром матча «Зенит» - «Ростов»

РФС назначил арбитров и инспекторов на матчи 13-го тура чемпионата России. Центральный матч между «Зенитом» и «Ростовом» рассудит бригада Сергея Карасева.
18 октября (пятница)
«Ахмат» - «Локомотив»: судья - Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи - Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья - Анатолий Жабченко (Краснодар); инспектор - Вячеслав Харламов (Москва).
19 октября (суббота)
«Тамбов» - «Урал»: судья - Игорь Панин (Дмитров); ассистенты судьи - Дмитрий Сафьян (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья - Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор - Юрий Чеботарев (Краснодар).
«Спартак» - «Рубин»: судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Максим Гаврилин (Владимир), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья - Алексей Сухой (Люберцы); инспектор - Юрий Баскаков (Московская область).
«Зенит» - «Ростов»: судья - Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи - Антон Аверьянов (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья - Иван Сиденков (Санкт-Петербург); ВАР - Михаил Вилков (Нижний Новгород), АВАР - Алексей Матюнин (Москва); инспектор - Александр Гвардис (Калининград).
20 октября (воскресенье)
«Оренбург» - «Крылья Советов»: судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья - Сергей Чебан (Москва); инспектор - Сергей Французов (Москва).
«Уфа» - «ЦСКА»: судья - Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи - Игорь Демешко (Химки), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья - Евгений Турбин (Дмитров); инспектор - Александр Колобаев (Москва).
«Арсенал» - «Сочи»: судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Николай Еремин (Москва), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья - Евгений Кукуляк (Калуга); ВАР - Алексей Сухой (Люберцы), АВАР - Алексей Матюнин (Москва); инспектор - Эдуард Малый (Волгоград).
«Динамо» - «Краснодар»: судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Егор Болховитин (Ленинградская область), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья - Алексей Еськов (Москва); инспектор - Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).
Напомним, что недавно Карасев судил матч отборочного этапа Евро-2020 между Италией и Грецией.
На Арсенал-Сочи безусловно нужен ВАР, а на Спартак-Рубин хватит одного Лампочкина. Новому молодому тренеру пригодится небольшая поддержка со стороны...
На Арсенал-Сочи безусловно нужен ВАР, а на Спартак-Рубин хватит одного Лампочкина. Новому молодому тренеру пригодится небольшая поддержка со стороны...