Карасев назначен главным арбитром матча «Зенит» - «Ростов»

сегодня, 08:13

РФС назначил арбитров и инспекторов на матчи 13-го тура чемпионата России. Центральный матч между «Зенитом» и «Ростовом» рассудит бригада Сергея Карасева.

18 октября (пятница)

«Ахмат» - «Локомотив»: судья - Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи - Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья - Анатолий Жабченко (Краснодар); инспектор - Вячеслав Харламов (Москва).

19 октября (суббота)

«Тамбов» - «Урал»: судья - Игорь Панин (Дмитров); ассистенты судьи - Дмитрий Сафьян (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья - Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор - Юрий Чеботарев (Краснодар).

«Спартак» - «Рубин»: судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Максим Гаврилин (Владимир), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья - Алексей Сухой (Люберцы); инспектор - Юрий Баскаков (Московская область).

«Зенит» - «Ростов»: судья - Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи - Антон Аверьянов (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья - Иван Сиденков (Санкт-Петербург); ВАР - Михаил Вилков (Нижний Новгород), АВАР - Алексей Матюнин (Москва); инспектор - Александр Гвардис (Калининград).

20 октября (воскресенье)

«Оренбург» - «Крылья Советов»: судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья - Сергей Чебан (Москва); инспектор - Сергей Французов (Москва).

«Уфа» - « ЦСКА »: судья - Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи - Игорь Демешко (Химки), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья - Евгений Турбин (Дмитров); инспектор - Александр Колобаев (Москва).

«Арсенал» - «Сочи»: судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Николай Еремин (Москва), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья - Евгений Кукуляк (Калуга); ВАР - Алексей Сухой (Люберцы), АВАР - Алексей Матюнин (Москва); инспектор - Эдуард Малый (Волгоград).

«Динамо» - «Краснодар»: судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Егор Болховитин (Ленинградская область), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья - Алексей Еськов (Москва); инспектор - Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).​

Напомним, что недавно Карасев судил матч отборочного этапа Евро-2020 между Италией и Грецией.