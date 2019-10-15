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Карасев назначен главным арбитром матча «Зенит» - «Ростов»

сегодня, 08:13
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов19.10.2019 в 19:00 Не начался

РФС назначил арбитров и инспекторов на матчи 13-го тура чемпионата России. Центральный матч между «Зенитом» и «Ростовом» рассудит бригада Сергея Карасева.

18 октября (пятница)

«Ахмат» - «Локомотив»: судья - Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи - Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья - Анатолий Жабченко (Краснодар); инспектор - Вячеслав Харламов (Москва).

19 октября (суббота)

«Тамбов» - «Урал»: судья - Игорь Панин (Дмитров); ассистенты судьи - Дмитрий Сафьян (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья - Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор - Юрий Чеботарев (Краснодар).

«Спартак» - «Рубин»: судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Максим Гаврилин (Владимир), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья - Алексей Сухой (Люберцы); инспектор - Юрий Баскаков (Московская область).

«Зенит» - «Ростов»: судья - Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи - Антон Аверьянов (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья - Иван Сиденков (Санкт-Петербург); ВАР - Михаил Вилков (Нижний Новгород), АВАР - Алексей Матюнин (Москва); инспектор - Александр Гвардис (Калининград).

20 октября (воскресенье)

«Оренбург» - «Крылья Советов»: судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья - Сергей Чебан (Москва); инспектор - Сергей Французов (Москва).

«Уфа» - «ЦСКА»: судья - Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи - Игорь Демешко (Химки), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья - Евгений Турбин (Дмитров); инспектор - Александр Колобаев (Москва).

«Арсенал» - «Сочи»: судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Николай Еремин (Москва), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья - Евгений Кукуляк (Калуга); ВАР - Алексей Сухой (Люберцы), АВАР - Алексей Матюнин (Москва); инспектор - Эдуард Малый (Волгоград).

«Динамо» - «Краснодар»: судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Егор Болховитин (Ленинградская область), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья - Алексей Еськов (Москва); инспектор - Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).​

Напомним, что недавно Карасев судил матч отборочного этапа Евро-2020 между Италией и Грецией.

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Все комментарии
Brugzash
Brugzash
   291 / 808
сегодня в 10:10
Карасев будет судить честно и Пердивщик проиграет 5-0.
igGA
igGA
   465 / 808
сегодня в 09:48
Назначал Семак.
СПОРТ СПОРТ
СПОРТ СПОРТ
   254 / 808
сегодня в 09:39
Футбол будет огонь, если судья не будет помогать Зениту !
Footbolista
Footbolista
   3 / 808
сегодня в 09:12
Карась уже поплыл...
Ладожский
Ладожский
   226 / 808
сегодня в 09:02
Свиньи особо не мудрствовали с судьей, симонян выбрал любимца лампочкина за определенную сумму.
EAGinLE
EAGinLE
   31 / 808
сегодня в 08:51
Пусть будет так .
Zenit_84
Zenit_84
   191 / 808
сегодня в 08:36
НОрмально суди, Карасев
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   15 / 808
сегодня в 08:35
Сладкую парочку Карасёв-Вилков опять поставили на Зенит. Опять кучу голов отменят.
На Арсенал-Сочи безусловно нужен ВАР, а на Спартак-Рубин хватит одного Лампочкина. Новому молодому тренеру пригодится небольшая поддержка со стороны...
grazie100
grazie100
   766 / 808
сегодня в 08:33
Московские судьи должны ведь контролировать все игры оппонентов.московских клубов.
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