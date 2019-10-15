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Гризманн: «Нам придётся побеждать Молдавию и Албанию»

сегодня, 11:51
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция1 : 1Логотип футбольный клуб ТурцияТурцияМатч завершен

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал ничейный результат матча квалификации к Евро-2020 со сборной Турции. 

Наша команда никогда не была идеальной. В этом матче мы потеряли удачу и теперь обязаны её найти. Иногда мяч не идёт в ворота. Но это футбол. На чемпионате мира нам не нужно было столько моментов, сколько сейчас, чтобы забить. Нужно терпеливее и усерднее работать. Каждому игроку в своём клубе.

Впереди у нас ещё есть две игры. Нам придётся побеждать Молдавию и Албанию. Ещё две игры, и тогда можем спокойно отпраздновать.

Ранее прошедший матч оценил наставник сборной Франции Дидье Дешам

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   104 / 811
сегодня в 12:38
Франция никогда не теряла очки ни с Албанией ни с Молдавией.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   50 / 811
сегодня в 12:21
Албания и Молдавия в самый раз соперники лягушатникам. Во будет смеху, если и им проиграют :)))
EAGinLE
EAGinLE
   31 / 811
сегодня в 12:01
Все возможно .
ДСА
ДСА
   177 / 811
сегодня в 11:58
Ждем две очень сложные игры.
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