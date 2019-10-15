Гризманн: «Нам придётся побеждать Молдавию и Албанию»

Нападающий сборной Франции прокомментировал ничейный результат матча квалификации к Евро-2020 со сборной Турции.

Наша команда никогда не была идеальной. В этом матче мы потеряли удачу и теперь обязаны её найти. Иногда мяч не идёт в ворота. Но это футбол. На чемпионате мира нам не нужно было столько моментов, сколько сейчас, чтобы забить. Нужно терпеливее и усерднее работать. Каждому игроку в своём клубе.



Впереди у нас ещё есть две игры. Нам придётся побеждать Молдавию и Албанию. Ещё две игры, и тогда можем спокойно отпраздновать.