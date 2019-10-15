ГлавнаяНовости

Степаненко: «Арбитр делал все, что говорил Роналду, так перегибать нельзя»

сегодня, 08:01
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина2 : 1Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал победу над командой Португалии в отборочном матче Евро-2020 и выход в финальную часть турнира.

Сегодня мы сделали большое дело, вышли на Евро с первого места. Вышли заслуженно, по игре. Такой день и эта поддержка запомнится на всю жизнь. Большая благодарность болельщикам и ребятам, особенно за последние 20 минут. Я извинился перед ними потом. Я за эти 20 минут больше потратил нервов, чем за всю игру.

Я счастлив, но к сожалению судья не дал мне до конца сыграть в матче. Этот судья удалил меня на 10 минуте в матче с «Айнтрахтом». Это самый перепуганный арбитр, которого я встречал. В моменте с первой карточкой я даже не трогал игрока, там Яремчук сфолил. Мы оба ему об этом говорили. Первую желтую он мне вообще дал с перепугу. Потом я уже никого не трогал.

В эпизоде с пенальти я прыгал в подкат, мяч попадает мне в бедро, потом в руку и продолжается игра. Тут Роналду подбегает к судье говорит «пенальти» и тот через несколько секунд ставит 11-метровый. Все, что Криштиану говорил, он все делал. Так перегибать нельзя.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Тоттенхэм» вернул бывшего голкипера своей команды
Сегодня, 09:52 Комментарии0
Люка Эрнандес: «Я поставил всё на переход в „Баварию“»
Сегодня, 09:39 Комментарии0
Пятов: «Главный секрет сборной Украины? Это Тренер»
Сегодня, 09:29 Комментарии1
Яремчук: «Мы не Россия - обыграли Шотландию и говорят, что возьмут Евро»
Сегодня, 08:48 Комментарии61
Семеду: «Создали бесчисленное количество моментов, но не забили»
Сегодня, 08:28 Комментарии4
Росси будет тренироваться с «Вильярреалом»
Вчера, 21:29 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ykcyc77
ykcyc77
сегодня в 10:13
Судья конкретный Козёл!
Педро тарасовский
Педро тарасовский
   148 / 808
сегодня в 09:07
Врет и не стесняется.
ДАША Д
ДАША Д
   228 / 808
сегодня в 08:38
Про арбитров это он зря - отомстят.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   87 / 808
сегодня в 08:25
Так Роналду дело говорил,поэтому он и слушал его. Знал бы ты английЦкий ,может и тебя слушал.... а виной всему НацКорпус,который не научил нагло-сакца арийцкой мове.
STVA 1
STVA 1
   96 / 808
сегодня в 08:10
Так бывает.
Юрадивая Многостаночница
Юрадивая Многостаночница
   195 / 808
сегодня в 08:04
Продажные судьи тоже нужны. Скомина принес нам трофей в прошлом сезоне, надеюсь в этом судьи принесут нам долгожданную АПЛ
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100