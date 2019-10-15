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Яремчук: «Мы не Россия - обыграли Шотландию и говорят, что возьмут Евро»

сегодня, 08:48
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина2 : 1Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал победу в матче квалификации к Евро-2020 с Португалией.

Пока тяжело поверить, но мы очень много работали. Благодарю фанатов за такую фантастическую поддержку, хочется просто выходить и умирать на поле, доказывать, что мы не хуже Португалии. Всем большое спасибо за поддержку.

Первый гол? Сказал бы, что оказался в нужное время в нужном месте. Мы сегодня утром отрабатывали стандарты, на протяжении недели тоже уделяли этому внимание. Как говорится, труд даром не проходит.

Очень приятно показать такой хороший результат. Но считаю, что нужно отнестись к этому спокойно. Мы не Россия, которая обыграла Шотландию и всем рассказывает, что возьмёт Евро.

Выиграли, всё нормально, готовимся дальше. Улучшим свои качества, нужно ещё много работать. Если расслабимся — получим пинок.

 Также по поводу прошедшего матча высказался его напарник по сборной Тарас Степаненко.

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Все комментарии
iri13
iri13
   46 / 808
сегодня в 10:11
..ну понеслась украинская душа в рай..тут принцип сработал, как волка ни корми, все в лес..а всего навсего Стас сказал, что есть цель..что не есть факт.
..в общем, все по старому...неприятно.
Project Pandora
Project Pandora ответил Alex12357
   297 / 808
сегодня в 10:10
Настоящего футбола от Украины было мало. Счёт не по игре, но они молодцы, выстояли.
Alex12357
Alex12357
   253 / 808
сегодня в 10:09
Молодцы Украинцы !!!Вы единственные из славян кто играет в настоящий футбол и садит на одно место таких как Роналду ,даже судья не помог проиграть Португалии,а так старался!!!
alexov222
alexov222 ответил SHMEL
   183 / 808
сегодня в 10:08
А что,сборная украины по футболу под запретом?Не играет,игроки интервью не дают? Или она на соккере под запретом?
Эта "новость" может только развести срач на сайте и больше ничего. И заметь,срач не на футбольную тему. Это тема рамблера
альсато
альсато
   520 / 808
сегодня в 10:08
Главное в словах яремчука:"мы не Россия".....где то я уже это слышал))))))....56 69!......а ведь за них болел!
Project Pandora
Project Pandora ответил СПОРТ СПОРТ
   297 / 808
сегодня в 10:08
Ощущения зачастую обманчивы.
dimarik_86
dimarik_86
   333 / 808
сегодня в 10:08
По сути он прав.
d_fincher
d_fincher
   88 / 808
сегодня в 10:07
Украинец не будет украинцем, если не обвинит в чем-нибудь Россию. Да в чем угодно. Снег на кроссовках, кредит, футбол, лыжи, отопление, всё что угодно - главное лягнуть русских.
Project Pandora
Project Pandora ответил Питер Ман
   297 / 808
сегодня в 10:07
За неубранный от снега Питер лучше стыдиться начинай заранее. Побольше стыдись за себя и никогда не стыдись за других.
СПОРТ СПОРТ
СПОРТ СПОРТ ответил Project Pandora
   254 / 808
сегодня в 10:07
А то что?
такое ощущение что ты тут пишешь с отключенным мозгом!
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   309 / 808
сегодня в 10:07
Укроп
Project Pandora
Project Pandora ответил рус фан
   297 / 808
сегодня в 10:03
Согласен. Нужно поменьше смотреть пропаганду на своём телевидении и побольше на нашем ))
makerdream
makerdream
   413 / 808
сегодня в 10:01
Все верно парень сказал... Хотя если на России пипл хватает сказки то почему бы черчесову и не рассказывать их
Project Pandora
Project Pandora ответил PiterGrad
   297 / 808
сегодня в 10:00
А можно поинтересоваться, где он "политику приплёл"?
Знатог
Знатог
   130 / 808
сегодня в 09:59
Украйна понад усэ.
Project Pandora
Project Pandora ответил tuman960
   297 / 808
сегодня в 09:59
Не нужно экстраполировать свои замашки на посторонних.
Питер Ман
Питер Ман
   90 / 808
сегодня в 09:58
Стыдно за украину.
Project Pandora
Project Pandora ответил СПОРТ СПОРТ
   297 / 808
сегодня в 09:57
А то что?
mugik1973
mugik1973
   751 / 808
сегодня в 09:56
Зря он так сказал
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил СПОРТ СПОРТ
   48 / 808
сегодня в 09:52
что ты любишь попусту трещать языком я уже понял (и своим и нашим), после слов Яремчука такое ощущение, что они играли и побеждали не ради своих болельщиков а ради того чтоб что-то доказать России. Яремчук: я радуюсь что мы выиграли и вышли на Евро а еще пользуясь случаем хочу потявкать на Россию.
    SHMEL
    SHMEL ответил alexov222
       181 / 808
    сегодня в 09:51
    Браво соккер. Вы прям как рамблер,без новостей про украину никак)
    А что,сборная украины по футболу под запретом?Не играет,игроки интервью не дают? Или она на соккере под запретом?
    СПОРТ СПОРТ
    СПОРТ СПОРТ ответил alexov222
       254 / 808
    сегодня в 09:51
    Браво соккер. Вы прям как рамблер,без новостей про украину никак)
    согласен на 100% !!! сайт же футбольный и темы должны быть только футбольные
    igGA
    igGA
       465 / 808
    сегодня в 09:51
    Еще один с политотой головного мозга накинул 77.
    NickKos
    NickKos
    сегодня в 09:51
    Вот так мы умираем на поле за отсрочку в армию.
    realdogge the gunner
    realdogge the gunner
       612 / 808
    сегодня в 09:49
    Бамболейло у Русаков))
    alexov222
    alexov222
       183 / 808
    сегодня в 09:48
    Браво соккер. Вы прям как рамблер,без новостей про украину никак)
    СПОРТ СПОРТ
    СПОРТ СПОРТ ответил сулейман шлагбаум 1
       254 / 808
    сегодня в 09:46
    Не надо " патриота" включать, не по-делу. Хохол правильно все сказал. Любим языком трещать по пусту.
    что ты любишь попусту трещать языком я уже понял (и своим и нашим), после слов Яремчука такое ощущение, что они играли и побеждали не ради своих болельщиков а ради того чтоб что-то доказать России. Яремчук: я радуюсь что мы выиграли и вышли на Евро а еще пользуясь случаем хочу потявкать на Россию.
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
       55 / 808
    сегодня в 09:44
    Много пафоса. Зачем приплёл Россию? Стал ещё одним кастрюлеголовым.
    КЭТиК
    КЭТиК
       98 / 808
    сегодня в 09:43
    Сами масла в огонь подливают идиоты.
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ
       470 / 808
    сегодня в 09:40
    "Мы не Россия, которая обыграла Шотландию и всем рассказывает, что возьмёт Евро."
    А кто так мог сказать?))) Тем более Всем рассказывать, может я что то пропустил?)))
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