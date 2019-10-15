Яремчук: «Мы не Россия - обыграли Шотландию и говорят, что возьмут Евро»

Нападающий сборной Украины прокомментировал победу в матче квалификации к Евро-2020 с Португалией.

Пока тяжело поверить, но мы очень много работали. Благодарю фанатов за такую фантастическую поддержку, хочется просто выходить и умирать на поле, доказывать, что мы не хуже Португалии. Всем большое спасибо за поддержку.

Первый гол? Сказал бы, что оказался в нужное время в нужном месте. Мы сегодня утром отрабатывали стандарты, на протяжении недели тоже уделяли этому внимание. Как говорится, труд даром не проходит.

Очень приятно показать такой хороший результат. Но считаю, что нужно отнестись к этому спокойно. Мы не Россия, которая обыграла Шотландию и всем рассказывает, что возьмёт Евро.

Выиграли, всё нормально, готовимся дальше. Улучшим свои качества, нужно ещё много работать. Если расслабимся — получим пинок.