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Семеду: «Создали бесчисленное количество моментов, но не забили»

сегодня, 08:28
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина2 : 1Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Защитник сборной Португалии Нелсон Семеду прокомментировал поражение своей команды в матче отбора к Евро-2020 с Украиной. 

Мы всегда хотим победить, такая мы команда. К сожалению, сегодня не получилось. Мы должны поднять голову — ведь играли мы отлично. Команда хорошо отреагировала на 0:2. У Украины было два шанса, и они забили нам два гола. Мы же создали бесчисленное количество моментов, но не смогли забить. В этом вся проблема прошедшей игры.

Также недавно прошедший матч прокомментировал полузащитник украинской сборной Тарас Степаненко

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Все комментарии
Чингачгук
Чингачгук
   109 / 808
сегодня в 08:58
Укроину нужно было обыгрывать.
112910415
112910415
   61 / 808
сегодня в 08:49
играли отлично ?
ну, продолжайте в том же духе
d_fincher
d_fincher
   88 / 808
сегодня в 08:39
Украина играла дома, а Португалии не особо важен был результат. Вот и всё. Как команда Шевченко проявит себя на ЕВРО - вот где мы увидим её реальны уровень.
Судья Дрэд
Судья Дрэд
   100 / 808
сегодня в 08:32
Тоже мне, чемпионы европы), в турнирах под эгидой УЕФА уже лет 15 липовые победители, тьфу
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