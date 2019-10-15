Семеду: «Создали бесчисленное количество моментов, но не забили»

Защитник сборной Португалии прокомментировал поражение своей команды в матче отбора к Евро-2020 с Украиной.

Мы всегда хотим победить, такая мы команда. К сожалению, сегодня не получилось. Мы должны поднять голову — ведь играли мы отлично. Команда хорошо отреагировала на 0:2. У Украины было два шанса, и они забили нам два гола. Мы же создали бесчисленное количество моментов, но не смогли забить. В этом вся проблема прошедшей игры.