Жиру: «Не буду отправлять видео своего гола Лэмпарду»

сегодня, 11:34

Нападающий сборной Франции и «Челси» прокомментировал ничейный результат в матче квалификации к ЧЕ -2020 года с Турцией. Форвард отметился голом после выхода на замену.

Да, мы расстроены, забили в концовке встречи, но затем пропустили гол со штрафного. Нет, я не буду отправлять видео своего гола Лэмпарду. Он наверняка смотрел матч. В любом случае я возвращаюсь в «Челси» в прекрасном настроении. Буду бороться за место в составе. Считаю, что мне необязательно уходить. Но если придется принять такое решение и выхода не будет, я сделаю это, как и в «Арсенале».

Напомним, что Жиру испытывает проблемы с попаданием в стартовый состав «Челси».