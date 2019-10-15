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Жиру: «Не буду отправлять видео своего гола Лэмпарду»

сегодня, 11:34
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция1 : 1Логотип футбольный клуб ТурцияТурцияМатч завершен

Нападающий сборной Франции и «Челси» Оливье Жиру прокомментировал ничейный результат в матче квалификации к ЧЕ-2020 года с Турцией. Форвард отметился голом после выхода на замену.

Да, мы расстроены, забили в концовке встречи, но затем пропустили гол со штрафного. Нет, я не буду отправлять видео своего гола Лэмпарду. Он наверняка смотрел матч. В любом случае я возвращаюсь в «Челси» в прекрасном настроении. Буду бороться за место в составе. Считаю, что мне необязательно уходить. Но если придется принять такое решение и выхода не будет, я сделаю это, как и в «Арсенале».

Напомним, что Жиру испытывает проблемы с попаданием в стартовый состав «Челси». 

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сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
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сегодня в 12:04
Интересно ! Классный нападающий и никак не может заиграть в АПЛ! Пора возвращаться на континент, а на замену Жиру отправлять Чалова, исстрадался уже малый.
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