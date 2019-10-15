Барриос рассказал, на кого он пытается равняться в современном футболе

сегодня, 14:19

Полузащитник «Зенита» рассказал о том, на кого он пытается равняться в современном футболе.

Кем я восхищался в детстве? Дело в том, что я почти не смотрел футбол, пока был маленьким. Играть мне очень нравилось, а вот следить за игрой со стороны — нет. Впоследствии наслаждался футболом в исполнении Хаби Алонсо, Хави, Иньесты — всех этих ребят из категории «топ». В настоящий момент пристально слежу за Каземиро, Канте, Бускетсом, Верратти — они играют там же, где и я, так что можно что-то подчерпнуть у них.

Ранее Барриос рассказал, чем отличается футбол в России и Аргентине.