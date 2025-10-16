 
 
 
Жуков считает, что отсутствие Станковича у бровки идет на пользу «Спартаку»

16 октября 2025, 15:46

Отсутствие главного тренера Деяна Станковича на тренерской скамейке московского «Спартака» идет на пользу команде. Такое мнение высказал первый вице-спикер Госдумы, почетный президент Олимпийского комитета России, спартаковский болельщик Александр Жуков.

«Хорошо, что он не сидит на скамейке запасных», — сказал Жуков.

Станкович был дисквалифицирован на один месяц начиная с 19 сентября за поведение во время матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо» (2:2). После этого красно-белые победили в РПЛ «Крылья Советов» (2:1), «Пари НН» (3:0) и проиграли ЦСКА (2:3). В Кубке России «Спартак» обыграл «Пари НН» (2:1).

Bad Listener
Bad Listener
16 октября в 18:27, ред.
Ну правильно, Спартаку лучше без тренера чем с этим вредителем, и то 4 замены Спартак сделал в матче с Крыльями чтобы прийти в чувства от гениального плана на матч от Станковича. Но с ЦСКА не прокатило, гениальный план борова пропустить трёху за первые 20 минут сработал. Правда не совсем, неустойку свою он так и не выбил из руководства что похоже давно является его главной целью. Но приблизился, приблизился определённо.
3kfef4dzj68y
3kfef4dzj68y
16 октября в 17:54
Значит пора ему ауфидерзейн
huy9kcm9qt2u
huy9kcm9qt2u
16 октября в 16:43
Поддерживаю это мнение , многие с этим согласны
sv_1969
sv_1969
16 октября в 16:17
А может рассчитать его?))) И дело с концом!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 октября в 15:59
Так в чем проблема..
Продлить контракт с ним....для начала лет на 5....
Соорудить ему бровку где нибудь в Тарасовке....
Пусть там носится, психует, колотит бутылки... орёт матом на судей....во время матчей....
А на самой арене его не будет...
И всем счастье....
И Спартак продолжает своё победоносное безстанковическое шествие вверх по таблице....
И Деян там...на иммитированной бровке...весь пар будет выпускать...
И ему деньги..и команде титулы...
И новых абаскалей искать не надо...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
16 октября в 15:51
Жукова двойник Федуна?)) тоже считал что тренер не главный человек в команде
