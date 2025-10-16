Жуков считает, что отсутствие Станковича у бровки идет на пользу «Спартаку»

Отсутствие главного тренера Деяна Станковича на тренерской скамейке московского «Спартака» идет на пользу команде. Такое мнение высказал первый вице-спикер Госдумы, почетный президент Олимпийского комитета России, спартаковский болельщик Александр Жуков.
«Хорошо, что он не сидит на скамейке запасных», — сказал Жуков.
Станкович был дисквалифицирован на один месяц начиная с 19 сентября за поведение во время матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо» (2:2). После этого красно-белые победили в РПЛ «Крылья Советов» (2:1), «Пари НН» (3:0) и проиграли ЦСКА (2:3). В Кубке России «Спартак» обыграл «Пари НН» (2:1).