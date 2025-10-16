Жуков считает, что отсутствие Станковича у бровки идет на пользу «Спартаку»

1760618763

16 октября 2025, 15:46

Отсутствие главного тренера на тренерской скамейке московского «Спартака» идет на пользу команде. Такое мнение высказал первый вице-спикер Госдумы, почетный президент Олимпийского комитета России, спартаковский болельщик Александр Жуков.

«Хорошо, что он не сидит на скамейке запасных», — сказал Жуков.