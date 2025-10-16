 
 
 
Футбольный клуб «Знамя труда» не прекратит существование

16 октября 2025, 15:42

Руководство подмосковного клуба «Знамя труда» формирует бюджет на следующий сезон, поэтому вопрос о прекращении существования команды не стоит. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил о том, что клуб может прекратить существование из-за финансовых проблем. По информации канала, футболистам два месяца не платят зарплату, также руководство планирует сэкономить на транспорте до Волгограда на матч с командой «Ротор-2», который состоится 18 октября.

«В связи с появившейся информацией в СМИ об экономии на транспорте для команды „Знамя труда“ и возможном закрытии клуба считаем необходимым внести ясность, — сказали в клубе. — Со стороны клуба были рассмотрены несколько вариантов, каким образом добираться на выездной матч до Волгограда. Рассматривались: поезд, автобус и самолет. Сейчас часто встречаются задержки или отмены рейсов. Дабы избежать форс-мажоров, принято решение ехать на поезде, чтобы в дороге футболисты могли спокойно отдохнуть и выспаться, а обратно из Волгограда команда полетит на самолете».

«Что касается будущего старейшего клуба, то уже сейчас руководством формируется бюджет на следующий сезон. Речи о прекращении существования клуба не стоит», — добавили в организации.

«Знамя труда» было основано в 1909 году и является одним из старейших клубов России. В 1962 году подмосковная команда доходила до финала Кубка СССР, где уступила «Шахтеру» из Донецка. На данный момент клуб выступает в дивизионе Б Второй лиги. «Знамя труда» занимает пятое место в турнирной таблице группы 3, имея в активе 46 очков по итогам 25 матчей.

galem72
galem72
17 октября в 07:45
Видимо, в подмосковном Орехово-Зуево больше нет никаких нерешённых проблем, кроме как содержать бесполезный для местного населения спортивный клуб.

Примечательно, что озвучили дату основания клуба, тем самым подчеркнув его пристойный возраст, но слегка утаили, кем он был создан и в чьей форме играл: англичане, братья Чарнок, Блэкберн Роверс. ))
112910415
112910415
16 октября в 18:26
Пусть живёт клуб!
Варвар7
Варвар7
16 октября в 16:39
Одобряем - ещё "Выше держите знамя отечественного спорта" )
STVA 1
STVA 1
16 октября в 16:20
Ну и хорошо! Только вот плохо что в принципе мало кому он нужен
DERBY COUNTY
DERBY COUNTY
16 октября в 15:48
Весь футбольный мир выдыхнул!
