Футбольный клуб «Знамя труда» не прекратит существование

16 октября 2025, 15:42

Руководство подмосковного клуба «Знамя труда» формирует бюджет на следующий сезон, поэтому вопрос о прекращении существования команды не стоит. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил о том, что клуб может прекратить существование из-за финансовых проблем. По информации канала, футболистам два месяца не платят зарплату, также руководство планирует сэкономить на транспорте до Волгограда на матч с командой «Ротор-2», который состоится 18 октября.

«В связи с появившейся информацией в СМИ об экономии на транспорте для команды „Знамя труда“ и возможном закрытии клуба считаем необходимым внести ясность, — сказали в клубе. — Со стороны клуба были рассмотрены несколько вариантов, каким образом добираться на выездной матч до Волгограда. Рассматривались: поезд, автобус и самолет. Сейчас часто встречаются задержки или отмены рейсов. Дабы избежать форс-мажоров, принято решение ехать на поезде, чтобы в дороге футболисты могли спокойно отдохнуть и выспаться, а обратно из Волгограда команда полетит на самолете».

«Что касается будущего старейшего клуба, то уже сейчас руководством формируется бюджет на следующий сезон. Речи о прекращении существования клуба не стоит», — добавили в организации.