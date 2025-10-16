Дюков поделился мнением об эмоциональности тренера Станковича

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков считает перебором поведение главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича.
«Тренер должен быть эмоциональным. Но, на мой взгляд, конечно, иногда в его поведении есть некоторый перебор, — сказал он. — Главное, чтобы это помогало команде. Если это нравится болельщикам „Спартака“, то пожалуйста».
19 сентября Станковича дисквалифицировали на один месяц за нецензурную брань в адрес арбитра игры восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Динамо» (2:2).
Станковичу 47 лет, он возглавляет «Спартак» с мая 2024 года. После 11 туров московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков.
Во первых, как болельщики того или иного клуба могут своими симпатиями или антипатиями решающие воздействие на назначения или отстранении того или иного тренера?
Во вторых, как такое поведение может нравится адекватным болельщикам любого клуба, и не только Спартака .
Ну и в третьих, Дюков как Президент РФС не может не знать о многочисленных дисквалификациях и других наказаниях вынесенных Станковичу , а так же когда и по какому поводу они принимались и соответственно их разборы и обсуждение в соответствующих комиссиях .
Ну и последние сам Станкович судя по всему считает своё поведение нормальным (дежурные отмазки, что виноват , исправлюсь в расчёт не беру) , а весь негатив в его сторону, потому , что он иностранец....
