Дюков поделился мнением об эмоциональности тренера Станковича

1760617567

16 октября 2025, 15:26

Президент Российского футбольного союза ( РФС ) считает перебором поведение главного тренера московского «Спартака» .

«Тренер должен быть эмоциональным. Но, на мой взгляд, конечно, иногда в его поведении есть некоторый перебор, — сказал он. — Главное, чтобы это помогало команде. Если это нравится болельщикам „Спартака“, то пожалуйста».

19 сентября Станковича дисквалифицировали на один месяц за нецензурную брань в адрес арбитра игры восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) против столичного «Динамо» (2:2).