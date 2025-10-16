 
 
 
Футболист «Рубина» Тахери получил травму во время матча сборной Ирана

16 октября 2025, 15:00

Нападающий казанского «Рубина» Касра Тахери, который выступает на правах аренды за иранский «Пайкан», получил травму связок колена в матче за сборную Ирана. Об этом сообщает пресс-служба «Рубина».

14 октября Сборная Ирана обыграла команду Танзании в товарищеском матче со счетом 2:0. Тахери был заменен на 40-й минуте.

«Касра Тахери получил травму связок колена в матче сборной Ирана. В ближайшее время игрока ждет операция. Желаем Касре скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Возвращайся сильнее, Касра», — говорится в сообщении «Рубина».

Тахери 19 лет, он провел за «Пайкан» шесть матчей, отличившись четырьмя голами и одной результативной передачей.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
16 октября в 16:10
Здоровья ему.... травма серьезная... пусть лечится и восстанавливается...
j7ecy4vycesx
j7ecy4vycesx
16 октября в 16:09
Тахеровая новость для Рубина
