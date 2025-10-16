Патрик Клюйверт покинул пост главного тренера сборной Индонезии

Бывший нападающий сборной Нидерландов Патрик Клюйверт покинул пост главного тренера национальной команды Индонезии. Об этом сообщила пресс-служба индонезийской футбольной ассоциации.
«Футбольная ассоциация Индонезии и тренерский штаб национальной сборной Индонезии официально договорились о досрочном прекращении сотрудничества по взаимному согласию. Прекращение сотрудничества произошло на основе соглашения обеих сторон с учетом внутренней динамики и стратегического направления развития национальных сборных», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ассоциации.
Соглашение со специалистом было рассчитано до 2027 года.
Клюйверту 49 лет, в качестве игрока вместе с «Аяксом» он дважды становился чемпионом Нидерландов и побеждал в Лиге чемпионов, выигрывал чемпионат Испании с «Барселоной». Клюйверт является рекордсменом сборной Нидерландов по количеству голов на чемпионатах Европы, вместе с национальной командой он дважды становился бронзовым призером европейского первенства.
После завершения игровой карьеры он стал тренером, работал в штабах нидерландских клубов АЗ и НЕК, в системах «Аякса» и «Твенте», возглавлял сборную Кюросао и турецкий клуб «Адана Демирспор», являлся помощником главного тренера в сборной Камеруна. С 2016 по 2017 год был спортивным директором французского ПСЖ, позднее работал спортивным директором академии «Барселоны». В январе 2025 года стал главным тренером сборной Индонезии по футболу.
Патрик Клюйверт возглавлял команду с января 2025 года и провел 8 матчей (3 победы, 1 ничья и 4 поражения).
Патрик Клюйверт возглавлял команду с января 2025 года и провел 8 матчей (3 победы, 1 ничья и 4 поражения).
бывший яркий игрок - крайне редко успешный тренер !
бывший яркий игрок - крайне редко успешный тренер !