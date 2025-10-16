 
 
 
Патрик Клюйверт покинул пост главного тренера сборной Индонезии

16 октября 2025, 13:03

Бывший нападающий сборной Нидерландов Патрик Клюйверт покинул пост главного тренера национальной команды Индонезии. Об этом сообщила пресс-служба индонезийской футбольной ассоциации.

«Футбольная ассоциация Индонезии и тренерский штаб национальной сборной Индонезии официально договорились о досрочном прекращении сотрудничества по взаимному согласию. Прекращение сотрудничества произошло на основе соглашения обеих сторон с учетом внутренней динамики и стратегического направления развития национальных сборных», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ассоциации.

Соглашение со специалистом было рассчитано до 2027 года.

Клюйверту 49 лет, в качестве игрока вместе с «Аяксом» он дважды становился чемпионом Нидерландов и побеждал в Лиге чемпионов, выигрывал чемпионат Испании с «Барселоной». Клюйверт является рекордсменом сборной Нидерландов по количеству голов на чемпионатах Европы, вместе с национальной командой он дважды становился бронзовым призером европейского первенства.

После завершения игровой карьеры он стал тренером, работал в штабах нидерландских клубов АЗ и НЕК, в системах «Аякса» и «Твенте», возглавлял сборную Кюросао и турецкий клуб «Адана Демирспор», являлся помощником главного тренера в сборной Камеруна. С 2016 по 2017 год был спортивным директором французского ПСЖ, позднее работал спортивным директором академии «Барселоны». В январе 2025 года стал главным тренером сборной Индонезии по футболу.

Брулин
Брулин ответ Baggio R. (раскрыть)
16 октября в 18:36
В решающем этапе отбора на турнир сборная Индонезии проиграла командам Саудовской Аравии (2:3) и Ирака (0:1).«После открытого, всестороннего и уважительного разговора обе стороны согласились прекратить сотрудничество», – говорится в сообщении Федерации футбола Индонезии в социальной сети.

Патрик Клюйверт возглавлял команду с января 2025 года и провел 8 матчей (3 победы, 1 ничья и 4 поражения).
92jpg4j92tb3
92jpg4j92tb3
16 октября в 15:40
В Суринам ему надо двигать - там должно пойти
112910415
112910415
16 октября в 13:28
общее место
бывший яркий игрок - крайне редко успешный тренер !
Baggio R.
Baggio R.
16 октября в 13:28
А что ж плоды труда Патрика во главе индонезийской сборной не упомянули?
CCCP1922
CCCP1922
16 октября в 13:25
Как же его туда занесло?
Гость
