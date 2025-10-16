Патрик Клюйверт покинул пост главного тренера сборной Индонезии

1760609006

16 октября 2025, 13:03

Бывший нападающий сборной Нидерландов покинул пост главного тренера национальной команды Индонезии. Об этом сообщила пресс-служба индонезийской футбольной ассоциации.

«Футбольная ассоциация Индонезии и тренерский штаб национальной сборной Индонезии официально договорились о досрочном прекращении сотрудничества по взаимному согласию. Прекращение сотрудничества произошло на основе соглашения обеих сторон с учетом внутренней динамики и стратегического направления развития национальных сборных», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ассоциации.

Соглашение со специалистом было рассчитано до 2027 года.

Клюйверту 49 лет, в качестве игрока вместе с «Аяксом» он дважды становился чемпионом Нидерландов и побеждал в Лиге чемпионов, выигрывал чемпионат Испании с «Барселоной». Клюйверт является рекордсменом сборной Нидерландов по количеству голов на чемпионатах Европы, вместе с национальной командой он дважды становился бронзовым призером европейского первенства.