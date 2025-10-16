 
 
 
Тренер ЦСКА Челестини рассказал о восстановлении Акинфеева после травмы

16 октября 2025, 12:55

Восстановление вратаря и капитана ЦСКА Игоря Акинфеева идет хорошими темпами, возможность его участия в матче с «Локомотивом» тренерский штаб оценит в пятницу. Об этом журналистам сообщил главный тренер ЦСКА Фабио Челестини.

Акинфеев пропустил тренировку ЦСКА в четверг. 18 октября армейский клуб в гостях сыграет с «Локомотивом» в матче 12-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

«У Игоря идет хороший прогресс [в восстановлении], завтра его оценим. Тамерлану Мусаеву нужно чуть больше времени, его процесс восстановления тоже идет хорошо, — сказал Челестини. — У Матеуса Алвеса вчера случилась небольшая проблема, оценим завтра. Де Лусиано лучше, но ему нужно время. Что касается Игоря Дивеева, то здесь нужно быть осторожными. Это форма тренировочного процесса. Дивеев не тренировался пять дней и сыграл 45 минут за сборную России. Все получилось очень хорошо».

«У „Локомотива“ высокое качество игроков, будет очень сложный матч. Мы будем там, чтобы выиграть, постараемся провести хороший матч», — добавил главный тренер ЦСКА.

Акинфеев получил травму в матче 11-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (3:2). Позднее в ЦСКА сообщили, что вратарь избежал серьезного повреждения, у него выявлено растяжение голеностопа. Как сообщал ТАСС, срок восстановления Акинфеева ориентировочно займет от 14 до 17 дней.

VeniaminS
VeniaminS
17 октября в 08:53
Надо хорошо долечиваться - это точно !
shur
shur ответ Vilar (раскрыть)
16 октября в 16:46
...только слепой не увидет этого взгляда и оскала !!! Как пенсионер
по статусу посоветаю нашему прославленному ветерану, хоть как то
сдерживать эмоционнальный настрой в воротах! Чуть, что не так
пошло, а не дай Бог голевой, виноваты все,только не товарищ Генерал Акинфеев!!!
Vilar
Vilar
16 октября в 14:09
Да, выйдет он в пятницу, больше было понтов со зверской рожей и мата в сторону соперников и зрителей. КДК посчитали выброс перчатки в зрителей и нецензурная брань - это привилегия ветерана, расценено, как лёгкая несдержанность.
"Хороший" пример, для молодых.
w3b2wsch6ky7
w3b2wsch6ky7
16 октября в 13:39
Только не надо искусственно ускорять восстановление!
lotsman
lotsman
16 октября в 13:38
В игре с Локомотивом Игорь нужен. Но рисковать, если полностью не восстановится, не стоит.
112910415
112910415
16 октября в 13:30
такова вся спортивная жизнь ...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
16 октября в 13:15
Очень осторожное заявление Фабио.
Всем травмированным скорейшего восстановления.
