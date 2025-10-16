Аленичев считает Тихонова одним из лучших российских футболистов в истории

1760616338

16 октября 2025, 15:05

Восьмикратный чемпион России в составе московского «Спартака» является одним из лучших российских футболистов в истории. Такое мнение высказал его бывший одноклубник .

16 октября Тихонову исполнилось 55 лет.

«Сложный вопрос — определить лучшую тройку российских футболистов с 1992 года. Конечно, связка Валерий Карпин — Александр Мостовой, Виктор Онопко, Игорь Колыванов, Сергей Кирьяков, Юрий Никифоров, Илья Цымбаларь. Конечно, это и мои друзья Андрея Тихонов, Егор Титов, было приятно играть и в „Спартаке“, и в сборной, — сказал Аленичев. — Но вообще сложно выделить тройку. Сейчас в сборную приезжают три человека из-за границы, когда была сборная у нас, то 15-17 человек было из иностранных хороших чемпионатов. Конечно, Андрей Аршавин входит в эту когорту».

Тихонов как футболист выступал за «Вымпел», «Титан» из Реутова, самарские «Крылья Советов», «Маккаби» из Тель-Авива, подмосковные «Химки», «Локомотив» из Астаны. С января 2024 года он возглавляет красноярский «Енисей», также он работал в «Астане», «Крыльях Советов», был ассистентом в «Краснодаре» и московском «Спартаке».