ЦСКА не испытывает давления из-за лидерства в РПЛ — Челестини

16 октября 2025, 13:59

Игроки московского футбольного клуба ЦСКА не испытывают давления из-за первого места в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение журналистам высказал главный тренер армейцев Фабио Челестини.

«Никакого давления нет из-за того, что мы идем первыми. У нас довольная, счастливая команда. Лучше быть первыми, чем восьмыми», — сказал Челестини.

ЦСКА набрал 24 очка в 11 матчах. 18 октября красно-синие сыграют в гостях против идущего на втором месте столичного «Локомотива», в активе которого 23 очка.

Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Bad Listener (раскрыть)
17 октября в 09:47, ред.
Если тебя называют хорошим, значит другие недостаточно хороши или попросту плохи. Например ПСЖ - хорошая команда или Бавария. Ну потому что конкурентам до их уровня как до Луны пешком. Что касается РПЛ, есть несколько команд примерно одного уровня +- лапоть. Это не значит что они плохие или наоборот что они хорошие, но они лучше остальных по уровню мастерства или организации игры. У кого-то есть ресурсы, у кого-то юношеский задор, у кого-то интересные идеи, у кого-то жесткая дисциплина, но оснований называть их посредственностями я абсолютно не вижу. Ни поводов ни оснований, как в Уголовном кодексе. По известным причинам оценить их реальный уровень мы в ближайшее время не сможем
Barsuk_10
Barsuk_10
16 октября в 17:43
Скоро всё равно свалятся с первого места со своими тухлыми победами. Естественно никакого давления.
9ymkqk2abf74
9ymkqk2abf74
16 октября в 16:15
Давление будет на своем привычном 4-м месте.
CCCP1922
CCCP1922
16 октября в 15:30
Челестини, конечно же, лукавит.. Команда испытывает огромное давление.. Как можно спокойно относиться к тому, что ЦСКА находится на первом месте? Об этом говорят из каждого утюга, журналисты задают вопросы, родственники поздравляют... В конце концов, любой молодой человек, добивающийся подобного результата, вправе гордиться собой – такова природа. Но каждый должен знать, что звук медных труб очень опасен. Мне кажется, Челестини знает, как себя вести. А игроки должны думать только о футболе. Слава, если захочет, сама их найдёт.
Bad Listener
Bad Listener
16 октября в 15:01, ред.
Мне кажется Локомотив тоже не чувствует этого давления второй сезон подряд и даже не замечают что они были на первом месте, просто есть в нашем чемпионате такие вот залетыши которые иногда выходят на первое место из-за отсутствия реальных претендентов, а не из-за собственных возможностей. Поэтому и Балтика так высоко забралась, нету в лиге отскока и рикошета ни одной сильной команды, имеем набор середняков постоянно сменяющих друг друга на первой строчке, а в таких условиях надо просто оказаться на первой строчке не после 11 тура, а после 30го, но сказать кто там будет не представляется никакой возможности. Кто то скажет что это же хорошо, но нет, хорошо бы было если бы было много сильных команд играющих в качественный футбол, а у нас наоборот куча штормящихся нестабильных посредственностей
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 октября в 14:57, ред.
Давно так Карпина никто не троллил...))))

"Лучше быть первыми, чем восьмыми"

А швейцар то не только фартовый...но и острослов тот ещё
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
16 октября в 14:25
Хорошо. Удачи ЦСКА 18 -ого.
sv_1969
sv_1969
16 октября в 14:16
Похоже у нас сегодня день Челестини!Но это лучше чем день СерОжи)))
sihafazatron
sihafazatron
16 октября в 14:09
Вот и чудно. Играйте и выигрывайте в дальнейшем))
78e7jxud3pbd
78e7jxud3pbd
16 октября в 14:08
Скоро и лидерства у вас не будет
