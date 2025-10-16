ЦСКА не испытывает давления из-за лидерства в РПЛ — Челестини

1760612399

16 октября 2025, 13:59

Игроки московского футбольного клуба ЦСКА не испытывают давления из-за первого места в турнирной таблице Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Такое мнение журналистам высказал главный тренер армейцев .

«Никакого давления нет из-за того, что мы идем первыми. У нас довольная, счастливая команда. Лучше быть первыми, чем восьмыми», — сказал Челестини.